По всей Украине воздушная тревога
Пятница, 30 сентября 2022, 21:23
Во всех областях Украины объявили воздушные тревоги.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Судя по карте, тревоги начали объявлять после 21:00.
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Угроза российских ударов продолжается уже как минимум 20 мин.
Власти призывают украинцев находиться в укрытиях.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 30 сентября около 7:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Россияне обстреляли гражданскую гуманитарную автоколонну с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Сначала сообщалось о 25 погибших и около 50 раненых.
- Позже стало известно, что в результате удара по гуманитарной колонне в Запорожье погибли 30 человек, 88 получили ранения.
- 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договора о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.