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По всей Украине воздушная тревога

Ирина БалачукПятница, 30 сентября 2022, 21:23
По всей Украине воздушная тревога
Карта тревог по состоянию на 21:20. Скриншот с alerts.in.ua

Во всех областях Украины объявили воздушные тревоги.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Судя по карте, тревоги начали объявлять после 21:00.

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Угроза российских ударов продолжается уже как минимум 20 мин.

Власти призывают украинцев находиться в укрытиях.

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Темы: УкраинавойнаРосcия
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