Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов, в частности подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ в Лимане.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский заявил, что Украина уверена в своей победе, переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов на поле битвы.

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Дословно: "Мы имеем существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла! Это очень важно".

Больше деталей: Президент отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады "за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях", а также военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады теробороны за освобождение Ямполя.

Он также поблагодарил подразделения ГУР и СБУ.

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Что предшествовало: Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление.

30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что окружение российской группировки возле Лимана в Донецкой области находится "на этапе завершения".

Также стало известно, что украинские бойцы заняли город Ямполь Донецкой области вблизи Лимана, однако официальной информации об этом не было.