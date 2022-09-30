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Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Катерина ТищенкоПятница, 30 сентября 2022, 22:05
Владимир Зеленский, фото из Facebook

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов, в частности подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ в Лимане.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский заявил, что Украина уверена в своей победе, переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов на поле битвы.

Дословно: "Мы имеем существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много. И я благодарю всех наших бойцов за реализацию этого элемента нашего оборонного замысла! Это очень важно".

Больше деталей: Президент отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады "за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях", а также военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады теробороны за освобождение Ямполя.

Он также поблагодарил подразделения ГУР и СБУ.

Что предшествовало: Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление. 

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30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что окружение российской группировки возле Лимана в Донецкой области находится "на этапе завершения".

Также стало известно, что украинские бойцы заняли город Ямполь Донецкой области вблизи Лимана, однако официальной информации об этом не было.

Темы: Зеленскийвойна
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