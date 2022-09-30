Буданов не вірить, що Росія найближчим часом нанесе ядерний удар по Україні
П'ятниця, 30 вересня 2022, 22:39
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі немає підстав вважати, що Росія завдасть ядерного удару по Україні.
Джерело: Буданов в інтерв'ю в ефірі національного марафону новин 30 вересня
Пряма мова Буданова: "Станом на зараз нема жодних підстав вважати, що ядерний удар в найближчій якійсь перспективі може бути нанесений по території України".
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Деталі: Він також додав, що не варто також боятися мобілізації в Росії, бо насправді "це подарунок" для України, бо "це тільки пришвидшить процес, який вже неможливо спинити, це його (президента Росії Володимира Путіна – ред.) агонія".
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Нещодавно президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.
- 30 вересня у Кремлі заявили, що "не хочуть розвивати тему" ядерної ескалації, та ухилились від відповіді на питання, чи вважатимуть "нападом на Росію" контрнаступ ЗСУ на окупованих територіях, які РФ готується анексувати.