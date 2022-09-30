Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Буданов не вірить, що Росія найближчим часом нанесе ядерний удар по Україні

Ірина БалачукП'ятниця, 30 вересня 2022, 22:39
Кирило Буданов. Фото з сайту ГУР МОУ

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі немає підстав вважати, що Росія завдасть ядерного удару по Україні.

Джерело: Буданов в інтерв'ю в ефірі національного марафону новин 30 вересня

Пряма мова Буданова: "Станом на зараз нема жодних підстав вважати, що ядерний удар в найближчій якійсь перспективі може бути нанесений по території України".

Деталі: Він також додав, що не варто також боятися мобілізації в Росії, бо насправді "це подарунок" для України, бо "це тільки пришвидшить процес, який вже неможливо спинити, це його (президента Росії Володимира Путіна – ред.) агонія".

Читайте також: У разі ядерного вибуху: як підготуватися і що робити, аби врятуватися

Передісторія:

  • Нещодавно президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.
  • 30 вересня у Кремлі заявили, що "не хочуть розвивати тему" ядерної ескалації, та ухилились від відповіді на питання, чи вважатимуть "нападом на Росію" контрнаступ ЗСУ на окупованих територіях, які РФ готується анексувати.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяядерна зброярозвідка
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: ЗСУ відвоюють Лиман за наступні 72 години

Куба просить США про екстрену допомогу після урагану "Ієн" — WSJ

Росія заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні

Білий дім: вступ України в НАТО треба вирішити "в інший час"

доповнено Буданов дав прогноз щодо закінчення війни: Україна повернеться до Криму до кінця весни

Зеленський подякував ЗСУ за Ямпіль і Лиман: Україна перебрала ініціативу у війні

Усі новини...
Росія
Росія заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні
По всій Україні повітряна тривога
219 день війни. Путін анексує 4 області, світ реагує санкціями, Україна йде в НАТО
Останні новини
11:18
Зеленський подякував Байдену за нові $12,3 млрд: Допомога важлива, як ніколи
11:10
У МОЗ визначили безпечну для здоров'я тривалість онлайн-занять
11:00
Данія викликала посла Росії через анексію українських територій
10:56
аудіо"Ми оточені, дзвоню попрощатися": окупант з "котла" скаржиться дружині – перехоплення
10:33
"Газпром" на третину зменшить поставки газу "Молдові" у жовтні
10:24
В "лиманському котлі" близько 5 тисяч окупантів – Гайдай
10:12
Регіони: окупанти обстріляли Дніпропетровщину, тривають бої на Херсонщині
09:58
Що робити в разі укусу бездомної собаки або хижої тварини – пояснює НСЗУ
09:39
Росіяни втратили ще понад пів тисячі вояк і вертоліт
09:22
РФ вбиває цивільних, яких тепер називає своїми громадянами - розвідка Британії про Запоріжжя
Усі новини...