Буданов не вірить, що Росія найближчим часом нанесе ядерний удар по Україні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі немає підстав вважати, що Росія завдасть ядерного удару по Україні.

Джерело: Буданов в інтерв'ю в ефірі національного марафону новин 30 вересня

Пряма мова Буданова: "Станом на зараз нема жодних підстав вважати, що ядерний удар в найближчій якійсь перспективі може бути нанесений по території України".

Деталі: Він також додав, що не варто також боятися мобілізації в Росії, бо насправді "це подарунок" для України, бо "це тільки пришвидшить процес, який вже неможливо спинити, це його (президента Росії Володимира Путіна – ред.) агонія".

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Передісторія:

Нещодавно президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

30 вересня у Кремлі заявили, що "не хочуть розвивати тему" ядерної ескалації, та ухилились від відповіді на питання, чи вважатимуть "нападом на Росію" контрнаступ ЗСУ на окупованих територіях, які РФ готується анексувати.