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Буданов не верит, что Россия в ближайшее время нанесет ядерный удар по Украине

Ирина БалачукПятница, 30 сентября 2022, 22:39
Буданов не верит, что Россия в ближайшее время нанесет ядерный удар по Украине
Кирилл Буданов. Фото с сайта ГУР МОУ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что сейчас нет оснований считать, что Россия нанесет ядерный удар по Украине.

Источник: Буданов в интервью в эфире национального марафона новостей 30 сентября

Прямая речь Буданова: "По состоянию на сейчас нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины".

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Детали: Он также добавил, что не стоит также бояться мобилизации в России, потому что на самом деле "это подарок" для Украины, потому что "это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить, это его (президента России Владимира Путина – ред.) агония". 

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Недавно президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.
  • 30 сентября в Кремле заявили, что "не хотят развивать тему" ядерной эскалации, и уклонились от ответа на вопрос, будут ли считать "нападением на Россию" контрнаступление ВСУ на оккупированных территориях, которые РФ готовится аннексировать. 

Темы: Росcияядерное оружиеразведкаБуданов
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