Буданов не верит, что Россия в ближайшее время нанесет ядерный удар по Украине

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что сейчас нет оснований считать, что Россия нанесет ядерный удар по Украине.

Источник: Буданов в интервью в эфире национального марафона новостей 30 сентября

Прямая речь Буданова: "По состоянию на сейчас нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины".

Реклама:

Детали: Он также добавил, что не стоит также бояться мобилизации в России, потому что на самом деле "это подарок" для Украины, потому что "это только ускорит процесс, который уже невозможно остановить, это его (президента России Владимира Путина – ред.) агония".

Читайте также: В случае ядерного взрыва: как подготовиться и что делать, чтобы спастись

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ