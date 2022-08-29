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У Херсонській облраді впевнені, що росіяни не зможуть провести "референдум"

Олена РощінаПонеділок, 29 серпня 2022, 19:07
У Херсонській облраді впевнені, що росіяни не зможуть провести референдум
Олександр Самойленко, фото з його Facebook

Російські окупаційні сили не зможуть найближчим часом провести псевдореферендум, який вони планували попередньо на 11 вересня, в єдиний день голосування в Росії, – вважає голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

Джерело: Олександр Самойленко у коментарі для проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя"

Пряма мова: "Дійсно, існує інформація про те, що запланований єдиний "референдум" з виборами, які там відбуваються в Росії, вони призначені на 11 вересня. Але, аналізуючи ті події, які сьогодні відбуваються, принаймні, в Херсонській області, в місті Херсоні я можу сказати з упевненістю майже на 100%, що "референдуму" зараз не буде".

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Деталі: Голова облради переконаний у неготовності окупаційних сил провести незаконний "референдум".

"Навіть не сформована комісія, хоча чисельність призначена – сім осіб, вони навіть сьогодні не можуть зібрати цих сімох осіб. Впевнений на 100%, що на ті дати, які були заплановані, ніяких референдумів відбуватися не буде. А там, знову ж таки впевнений, що ЗСУ внесуть свої корективи в плани окупантів", – додав Самойленко.

Цьому передувало: 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 7 серпня президент України Володимир Зеленський попереджав: "Якщо російські окупаційні сили зважаться провести хоча б один псевдореферендум на окупованих територіях України, будь-яка можливість переговорів з Росією буде закрита".
  • 8 серпня речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на це пропагандистським твердженням, що нібито не Росія збирається проводити псевдореферендуми на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, а "місцеве населення" – хоча до вторгнення РФ і думки про це не було.

Теми: ХерсонХерсонська областьокупаціявійна
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