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Ввечері 23 лютого Зеленський збирав в ОП олігархів: про що говорили?

Альона Мазуренко Понеділок, 5 вересня 2022, 18:49
Ввечері 23 лютого Зеленський збирав в ОП олігархів: про що говорили?

Ввечері 23 лютого в Офісі президента візбулася зустріч президента Володимира Зеленського та представників українського бізнесу. Президент закликав бізнес зберігати спокій, підтримувати економіку країни.

Джерело: стаття УП "Три найдовші дні лютого. Як почалася велика війна, в яку ніхто не вірив"

Деталі: На зустріч в Офіс президента поспішали власники 50-ти найбільших компаній України. 

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Зокрема, йшлося про Геннадія БоголюбоваБориса КауфманаГалину ГерегуАндрія СтавніцераГеннадія КорбанаТомаша ФіалуСергія ТарутуБориса КолесніковаВасиля ХмельницькогоСтепана ІвахіваМаксима ТімченкаОлега Гороховського та багатьох інших. 

Спеціально на зустріч із президентом з-за кордону прилетіли Рінат Ахметов та Віктор Пінчук.

Разом із Зеленським на зустрічі із бізнесом булил голова ОПУ Єрмак, прем'єр Шмигаль, перший помічник президента Шефір, головнокомандувач ЗСУ Залужний, керівник ГУР Буданов, тодішній керівник СБУ Баканов, міністри оборони Резніков і внутрішніх справ Монастирський, голова Держприкордонслужби Дейнеко.

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Зеленський коротко виступив на камери і попросив пресслужбу за двері. На мить запанувала тиша – хтось із бізнесменів напружився через побоювання, що їх вкотре проситимуть скидатися на щось грошима.

Пряма мова Зеленського: "Відразу кажу, що зібрав вас не для того, щоб просити грошей. Зараз дуже важливо, щоб ви допомогли державі. Прошу вас підтримувати економіку та підтримувати свої колективи. Зі свого боку ми зробимо все можливе, щоб вирішити конфлікт дипломатичним шляхом... Ми використовуємо усі можливі канали".

У цю мить Зеленський, як розповідають учасники зустрічі, пильно подивився у бік столу, де сиділи Вадим Новинський і Рінат Ахметов. 

Далі Зеленський передав слово силовикам.

Залужний доповідав про підготовку ЗСУ та наголошував, що "армія готова до будь-якого розвитку подій".

Після силовиків мікрофон увімкнув Ахметов, який виглядав знервованим.

Представник крупного бізнесу у коментарі УП: "Я такого Ріната ще не бачив. Він розчервонівся і кілька разів повторив: "Найважливіше – це зберегти наших людей".

Серед присутніх виділялися брати Суркіси, які шепотілися між собою і сиділи практично навпроти Зеленського. 

Кільком своїм сусідам Суркіси тихо передали: "О четвертій ранку все почнеться", очевидно, маючи на увазі наступ росіян. Однак у мікрофон цього не повторили. 

Співзасновник "Monobank" Олег Гороховський на зустрічі запропонував владі якомога швидше підняти грошове забезпечення для військовослужбовців. 

"Для того, щоб люди були готові захищати, вони мають бути вмотивовані. Правильно було б поставити зарплату умовно у 100 тисяч гривень, і тоді людина розумітиме, за що вона ризикує", – переказують УП слова Гороховського. 

Цю ідею підтримали всі, вона особливо сподобалася Зеленському. 

Після зустрічі ввечері 23 лютого ніхто із бізнесменів не проявляв стурбованості чи заспокоєння, бо були впевненні, що наступу не буде.

Теми: ЗеленськийвійнаолігархиУкраїна
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