ЗАЕС опинилася за крок від радіаційної катастрофи через російську провокацію – Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл російських окупантів території Запорізької АЕС.

Джерело: звернення Володимира Зеленського наприкінці 194-го дня вторгнення

Пряма мова: "Через черговий російський провокативний обстріл була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка з’єднувала ЗАЕС з енергосистемою України.

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Знову – це вже вдруге – через російську провокацію Запорізька станція опинилася за крок від радіаційної катастрофи.

Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним.

Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу байдуже, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота.

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Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишалася найгіршою і найдовше. Це можна виправити тільки посиленням санкцій, тільки офіційним визнанням Росії державою-терористом – на усіх рівнях".

Передісторія:

Росія на початку повномасштабної війни захопила Чорнобильську АЕС, а 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.

15 липня в українському "Енергоатомі" повідомили, що росіяни встановлюють ракетні комплекси на території ЗАЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.

1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.

2 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.

5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації.

5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами Запорізької АЕС, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала станцію із енергосистемою України.

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