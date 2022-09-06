Байден: Росію не треба визнавати спонсором тероризму

Президент США Джо Байден заявив, що Росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму.

Джерело: коментар Байдена журналістам у Білому домі, який наводить Reuters

Деталі: На питання, чи Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, Байден відповів: "Ні".

Довідково:

Оголошення Росії державою-спонсором тероризму змусить уряд США обмежувати іноземну допомогу, скоротити експорт та продаж оборонних товарів, встановлювати контроль над експортом товарів подвійного призначення та багато іншого.

Це також "має на увазі інші закони про санкції, які карають осіб і країни, які беруть участь у певній торгівлі з державами-спонсорами", що означає, що США, можливо, доведеться розширити свої санкції набагато ширше, ніж на певні російські сектори економіки. Поточні чотири держави, визначені США спонсорами тероризму, - Куба, Північна Корея, Іран і Сирія - торгують зі світом набагато менше, ніж Росія.

Американська влада не наважувалася вносити СРСР до цього списку навіть у часи Холодної війни.

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