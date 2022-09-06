Байден: Росію не треба визнавати спонсором тероризму

Президент США Джо Байден заявив, що Росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму.

Джерело: коментар Байдена журналістам у Білому домі, який наводить Reuters

Деталі: На питання, чи Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, Байден відповів: "Ні".

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Довідково:

Оголошення Росії державою-спонсором тероризму змусить уряд США обмежувати іноземну допомогу, скоротити експорт та продаж оборонних товарів, встановлювати контроль над експортом товарів подвійного призначення та багато іншого.

Це також "має на увазі інші закони про санкції, які карають осіб і країни, які беруть участь у певній торгівлі з державами-спонсорами", що означає, що США, можливо, доведеться розширити свої санкції набагато ширше, ніж на певні російські сектори економіки. Поточні чотири держави, визначені США спонсорами тероризму, - Куба, Північна Корея, Іран і Сирія - торгують зі світом набагато менше, ніж Росія.

Американська влада не наважувалася вносити СРСР до цього списку навіть у часи Холодної війни.

Нагадаємо:

1 березня президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн світу й попросив визнати Росію державою-терористом після ракетного удару російських окупантів по центральній площі Харкова.

24 червня комітет Сенату США із міжнародних відносин підтримав резолюцію визнати Росію державою-спонсором тероризму. Через місяць спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена із закликом оголосити Росію державою-спонсором тероризму — інакше це зробить Конгрес.

13 серпня Москва попередила Вашингтон, що визнання Росії країною-спонсором тероризму стане "точкою неповернення", і що РФ у такому разі може знизити рівень дипломатичних відносин зі США або навіть розірвати їх.

Джерела видання Washington Post твердять, що Зеленський закликав Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму.