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Байден: Росію не треба визнавати спонсором тероризму

Анастасія КалатурВівторок, 6 вересня 2022, 04:00
Байден: Росію не треба визнавати спонсором тероризму
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден  заявив, що Росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму.

Джерело: коментар Байдена   журналістам у Білому домі, який наводить Reuters

Деталі: На питання, чи Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, Байден відповів: "Ні".

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Довідково:

  • Оголошення Росії державою-спонсором тероризму змусить уряд США обмежувати іноземну допомогу, скоротити експорт та продаж оборонних товарів, встановлювати контроль над експортом товарів подвійного призначення та багато іншого.
  • Це також "має на увазі інші закони про санкції, які карають осіб і країни, які беруть участь у певній торгівлі з державами-спонсорами", що означає, що США, можливо, доведеться розширити свої санкції набагато ширше, ніж на певні російські сектори  економіки. Поточні чотири держави, визначені США спонсорами тероризму, - Куба, Північна Корея, Іран і Сирія - торгують зі світом набагато менше, ніж Росія.
  • Американська влада не наважувалася вносити СРСР до цього списку навіть у часи Холодної війни. 

Нагадаємо:

  • 1 березня президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн світу й попросив визнати Росію державою-терористом після ракетного удару російських окупантів по центральній площі Харкова.
  • 24 червня комітет Сенату США із міжнародних відносин підтримав резолюцію визнати Росію державою-спонсором тероризму. Через місяць спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена із закликом оголосити Росію державою-спонсором тероризму — інакше це зробить Конгрес.
  • 13 серпня Москва попередила Вашингтон, що визнання Росії країною-спонсором тероризму стане "точкою неповернення", і що РФ у такому разі може знизити рівень дипломатичних відносин зі США або навіть розірвати їх.
  • Джерела видання Washington Post твердять, що Зеленський закликав Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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Теми: БайденСШАРосіятероризм
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