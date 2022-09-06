Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден: Росію не треба визнавати спонсором тероризму

Анастасія КалатурВівторок, 6 вересня 2022, 04:00
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден  заявив, що Росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму.

Джерело: коментар Байдена   журналістам у Білому домі, який наводить Reuters

Деталі: На питання, чи Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, Байден відповів: "Ні".

Довідково:

  • Оголошення Росії державою-спонсором тероризму змусить уряд США обмежувати іноземну допомогу, скоротити експорт та продаж оборонних товарів, встановлювати контроль над експортом товарів подвійного призначення та багато іншого.
  • Це також "має на увазі інші закони про санкції, які карають осіб і країни, які беруть участь у певній торгівлі з державами-спонсорами", що означає, що США, можливо, доведеться розширити свої санкції набагато ширше, ніж на певні російські сектори  економіки. Поточні чотири держави, визначені США спонсорами тероризму, - Куба, Північна Корея, Іран і Сирія - торгують зі світом набагато менше, ніж Росія.
  • Американська влада не наважувалася вносити СРСР до цього списку навіть у часи Холодної війни. 

Нагадаємо:

  • 1 березня президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн світу й попросив визнати Росію державою-терористом після ракетного удару російських окупантів по центральній площі Харкова.
  • 24 червня комітет Сенату США із міжнародних відносин підтримав резолюцію визнати Росію державою-спонсором тероризму. Через місяць спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена із закликом оголосити Росію державою-спонсором тероризму — інакше це зробить Конгрес.
  • 13 серпня Москва попередила Вашингтон, що визнання Росії країною-спонсором тероризму стане "точкою неповернення", і що РФ у такому разі може знизити рівень дипломатичних відносин зі США або навіть розірвати їх.
  • Джерела видання Washington Post твердять, що Зеленський закликав Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: БайденСШАРосіятероризм
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Верховний Суд остаточно заборонив партію Шарія

Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

фотоМАГАТЕ підтвердило, що Росія розмістила на ЗАЕС техніку та військових

Єврокомісія запропонувала повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ

фотоЛіз Трасс офіційно очолила уряд Британії

фотоЗМІ показали супутникові знімки знищеного понтонного моста через Інгулець

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Байден
Трамп назвав Байдена "ворогом держави" – ЗМІ
Байден просить Конгрес схвалити виділення ще $11,7 млрд Україні
Байден: США завдали авіаударів по цілях в Сирії
Останні новини
19:11
ЗСУ знищили понтонну, паромну переправи та 8 складів з боєприпасами окупантів – Генштаб
19:05
Стоп мобінг: в Україні збираються ввести штрафи за цькування на роботі
19:04
У прощальній промові Джонсон натякнув, що може знову стати прем'єром Британії
19:03
Потрібно для вступу в ЄС: Рада змінила законодавство про боротьбу з відмиванням грошей
18:56
Шольц пояснив, чому Німеччина не відправила Україні танки
18:37
Рада заборонила використання азбесту у будівництві
18:27
В Ірані вперше в історії засудили до страти двох ЛГБТ-активісток
18:18
Верховний Суд остаточно заборонив партію Шарія
18:10
Росія втрачатиме $6,6 мільярдів щороку у випадку припинення газопостачання до Європи – Bloomberg
18:07
Мапа, фотоРосіяни вдарили по Харківщині ракетами С-300: є поранені та руйнування
Усі новини...