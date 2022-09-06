Байден: Росію не треба визнавати спонсором тероризму
Вівторок, 6 вересня 2022, 04:00
Президент США Джо Байден заявив, що Росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму.
Джерело: коментар Байдена журналістам у Білому домі, який наводить Reuters
Деталі: На питання, чи Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, Байден відповів: "Ні".
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Довідково:
- Оголошення Росії державою-спонсором тероризму змусить уряд США обмежувати іноземну допомогу, скоротити експорт та продаж оборонних товарів, встановлювати контроль над експортом товарів подвійного призначення та багато іншого.
- Це також "має на увазі інші закони про санкції, які карають осіб і країни, які беруть участь у певній торгівлі з державами-спонсорами", що означає, що США, можливо, доведеться розширити свої санкції набагато ширше, ніж на певні російські сектори економіки. Поточні чотири держави, визначені США спонсорами тероризму, - Куба, Північна Корея, Іран і Сирія - торгують зі світом набагато менше, ніж Росія.
- Американська влада не наважувалася вносити СРСР до цього списку навіть у часи Холодної війни.
Нагадаємо:
- 1 березня президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн світу й попросив визнати Росію державою-терористом після ракетного удару російських окупантів по центральній площі Харкова.
- 24 червня комітет Сенату США із міжнародних відносин підтримав резолюцію визнати Росію державою-спонсором тероризму. Через місяць спікер Палати представників США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена із закликом оголосити Росію державою-спонсором тероризму — інакше це зробить Конгрес.
- 13 серпня Москва попередила Вашингтон, що визнання Росії країною-спонсором тероризму стане "точкою неповернення", і що РФ у такому разі може знизити рівень дипломатичних відносин зі США або навіть розірвати їх.
- Джерела видання Washington Post твердять, що Зеленський закликав Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму.
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