Зеленський попросив Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму – Washington Post

Зеленський і Байден у білому домі 1 вересня 2021 року. фото ілюстративне: getty images

Джерела видання Washington Post твердять, що президент України Володимир Зеленський закликав американського президента Джо Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Джерело: Washington Post на слова неназваного високопосадовця, який був присутній під час телефонної розмови Зеленського і Байдена

Деталі: Під час останньої телефонної розмови президентів України і США, Зеленський офіційно висловив прохання, аби влада США законодавчо визнала Росію державою-спонсором тероризму, що автоматично посилить санкційний та економічний тиск на Кремль.

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Байден натомість не гарантував і не обіцяв вдатися до такого кроку, але запевнив, що він розглядає різні шляхи посилення тиску на Росію.

Такий крок, за словами колишнього посадовця Держдепу Джейсона Блазакіса, можна метафорично описати як "ядерну зброю в економіці".

Поява РФ в списку держав-спонсорів тероризму означатиме запровадження санкцій проти будь-якої країни, яка буде продовжувати вести нормальну економічну співпрацю з Росією, заморозку всіх активів Росії на території США, включно з усією нерухомістю, а також заборону на експорт будь-яких товарів подвійного призначення.

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Автори статті наголошують, що американська влада не наважувалася вносити СРСР до цього списку навіть у часи Холодної війни.

Наразі в цьому списку є чотири країни: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія. За словами експертів, з якими поспілкувалися журналісти WP, країни вилучають із цього списку лише після серйозних змін у політиці США або зміни політичного режиму в державі зі списку, як було у випадку Іраку 2004 року.

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