Зеленський попросив Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму – Washington Post
Джерела видання Washington Post твердять, що президент України Володимир Зеленський закликав американського президента Джо Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Джерело: Washington Post на слова неназваного високопосадовця, який був присутній під час телефонної розмови Зеленського і Байдена
Деталі: Під час останньої телефонної розмови президентів України і США, Зеленський офіційно висловив прохання, аби влада США законодавчо визнала Росію державою-спонсором тероризму, що автоматично посилить санкційний та економічний тиск на Кремль.
Байден натомість не гарантував і не обіцяв вдатися до такого кроку, але запевнив, що він розглядає різні шляхи посилення тиску на Росію.
Такий крок, за словами колишнього посадовця Держдепу Джейсона Блазакіса, можна метафорично описати як "ядерну зброю в економіці".
Поява РФ в списку держав-спонсорів тероризму означатиме запровадження санкцій проти будь-якої країни, яка буде продовжувати вести нормальну економічну співпрацю з Росією, заморозку всіх активів Росії на території США, включно з усією нерухомістю, а також заборону на експорт будь-яких товарів подвійного призначення.
Автори статті наголошують, що американська влада не наважувалася вносити СРСР до цього списку навіть у часи Холодної війни.
Наразі в цьому списку є чотири країни: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія. За словами експертів, з якими поспілкувалися журналісти WP, країни вилучають із цього списку лише після серйозних змін у політиці США або зміни політичного режиму в державі зі списку, як було у випадку Іраку 2004 року.
Передісторія:
- Востаннє президенти України та США мали телефонну розмову в середу 13 квітня. У пресрелізі обидві сторони повідомили, що обговорювали воєнні злочини російських окупантів та надання чергового пакету зброї для України. Білий дім узгодив виділення пакету зброї для України в розмірі 800 мільйонів доларів.
- 14 квітня Байден сказав журналістам, що ладен поїхати до Києва, попри ризики. Але речниця Білого дому потім сказала, що його не відпустять.
- Президент США 13 квітня назвав дії російської армії в Україні "геноцидом". Зеленський похвалив Байдена і зазначив, що в протистоянні злу важливо говорити правду.
- 1 березня президент Зеленський звернувся до лідерів країн світу й попросив визнати Росію державою-терористом після ракетного удару російських окупантів по центральній площі Харкова. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що світу треба визнати Росію державою, що займається "ядерним тероризмом".