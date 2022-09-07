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Генштаб підтвердив, що бази в Криму обстріляли українськими ракетами

"Українська правда"Середа, 7 вересня 2022, 16:15
АЕРОДРОМ У НОВОФЕДОРІВЦІ 10 СЕРПНЯ, MAXAR

У Генштабі України підтвердили, що Збройні сили у серпні завдали ракетних ударів по авіабазах Росії в окупованому Криму. 

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайло Забродський у статті для "Укрінформу"

Дослівно: "Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки". 

Чому це важливо: Раніше Україна офіційно не брала на себе відповідальність за вибухи у серпні на авіабазах в окупованому Криму.

Передісторія: 

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Теми: КримГенштабвійнаЗалужний
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