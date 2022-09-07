Генштаб підтвердив, що бази в Криму обстріляли українськими ракетами
У Генштабі України підтвердили, що Збройні сили у серпні завдали ракетних ударів по авіабазах Росії в окупованому Криму.
Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайло Забродський у статті для "Укрінформу"
Дослівно: "Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки".
Чому це важливо: Раніше Україна офіційно не брала на себе відповідальність за вибухи у серпні на авіабазах в окупованому Криму.
Передісторія:
- Міноборони Росії заявляло, що пожежа на авіабазі "Саки" в окупованому Криму 9 серпня виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів.
- Міноборони України повідомило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також стверджував, що Київ не причетний до вибухів на аеродромі.
- Міністр оборони Олексій Резніков припустив, що причиною вибухів в окупованому Криму могло стати недбале куріння, причому "в кількох небезпечних місцях одночасно".
- Видання "The New York Times" із посиланням на "високопоставленого українського військового" писало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.