Генштаб підтвердив, що бази в Криму обстріляли українськими ракетами

У Генштабі України підтвердили, що Збройні сили у серпні завдали ракетних ударів по авіабазах Росії в окупованому Криму.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Михайло Забродський у статті для "Укрінформу"

Дослівно: "Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки".

Чому це важливо: Раніше Україна офіційно не брала на себе відповідальність за вибухи у серпні на авіабазах в окупованому Криму.

Передісторія: