Подоляк про вибухи на військовому аеродромі в Криму: Ми тут до чого?
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ непричетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Росією Криму.
Джерело: Михайло Подоляк в ефірі "Дождя", а також його твіт
Пряма мова: "Звісно, ні. Ми тут до чого? Це, мабуть, компенсаторні механізми неефективного управління всередині збройних сил Російської Федерації".
Деталі: Подоляк сказав російському телеканалу, що причини вибухів могли бути будь-якими: від детонації боєприпасів, про яку говорить Міноборони Росії, до "головотяпства" в російській армії.
Пряма мова: "Чи може це бути хтось із партизанського руху, який набирає обертів? Звичайно, тому що люди, які жили в окупації, розуміють, що час окупації закінчується і потрібно виявляти свою позицію. Це відбувається тому, що повернення [захопленого Криму] мусить бути".
Деталі: При цьому в Twitter Подоляк написав: "Демілітаризація Російської Федерації – невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим – бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається".
Передісторія:
- Вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали 9 серпня. Мешканці Криму публікували у соцмережах відео, на яких було видно як мінімум два епіцентри вогню, та розповідали, що чули від 7 до 12 вибухів.
- Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що внаслідок вибухів одна людина загинула, шестеро постраждали.
- Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.
- Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
- "The New York Times" із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.