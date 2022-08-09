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Подоляк про вибухи на військовому аеродромі в Криму: Ми тут до чого?

Олена РощінаВівторок, 9 серпня 2022, 22:22
Михайо Подоляк, фото Офісу президента

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ непричетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Росією Криму.

Джерело: Михайло Подоляк в ефірі "Дождя", а також його твіт

Пряма мова: "Звісно, ні. Ми тут до чого? Це, мабуть, компенсаторні механізми неефективного управління всередині збройних сил Російської Федерації".

Деталі: Подоляк сказав російському телеканалу, що причини вибухів могли бути будь-якими: від детонації боєприпасів, про яку говорить Міноборони Росії, до "головотяпства" в російській армії.

Пряма мова: "Чи може це бути хтось із партизанського руху, який набирає обертів? Звичайно, тому що люди, які жили в окупації, розуміють, що час окупації закінчується і потрібно виявляти свою позицію. Це відбувається тому, що повернення [захопленого Криму] мусить бути".

Деталі: При цьому в Twitter Подоляк написав: "Демілітаризація Російської Федерації – невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим – бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається".

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Теми: КримОфіс президентавійнаРосія
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