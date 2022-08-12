Резніков про вибухи в Криму: Хтось не там покурив, у кількох місцях одночасно
Міністр оборони Олексій Резніков припустив, що причиною вибухів в окупованому Криму могло стати недбале куріння, причому в кількох небезпечних місцях одночасно.
Джерело: інтерв'ю Резінкова на датському телебаченні
Деталі: Ведучий запитав міністра, чи не стоїть Україна за атакою на військовий аеродром в Криму. Резніков відповів, що причина, скоріш за все, полягає в тому, що військові на летовищі палили в забороненому місці.
Пряма мова: "Я гадаю, російські солдати просто порушили правила безпеки на цій базі. Мабуть, вони викинули недопалки сигарет одночасно у кількох місцях, і ось ми бачимо результат. Дуже небезпечно курити в небезпечних місцях".
Телеведучий посміхнувся і припустив, що у словах міністра оборони є певний сарказм, але Резніков незворушно продовжив свою версію.
Пряма мова: "Коли ми побачимо супутникові знімки, зрозуміємо справжні наслідки такої недбалості, Думаю, вони втратили кілька літаків, снарядів, ракет і тому подібного".
Резніков додав, що Росія використовувала цей аеродром як головну базу для атак на Україну. Звідти здійснювались бомбардування і обстріли українських територій.
Що передувало:
- 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі в Сакському районі окупованого Росією Криму.
- Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9 серпня Росія втратила на аеродромі "Саки" в окупованому Криму 9 військових літаків. А сервіс Planet Labs опублікував супутникові фото, які це доводять.