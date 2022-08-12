Резніков про вибухи в Криму: Хтось не там покурив, у кількох місцях одночасно

Міністр оборони Олексій Резніков припустив, що причиною вибухів в окупованому Криму могло стати недбале куріння, причому в кількох небезпечних місцях одночасно.

Джерело: інтерв'ю Резінкова на датському телебаченні

Деталі: Ведучий запитав міністра, чи не стоїть Україна за атакою на військовий аеродром в Криму. Резніков відповів, що причина, скоріш за все, полягає в тому, що військові на летовищі палили в забороненому місці.

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Пряма мова: "Я гадаю, російські солдати просто порушили правила безпеки на цій базі. Мабуть, вони викинули недопалки сигарет одночасно у кількох місцях, і ось ми бачимо результат. Дуже небезпечно курити в небезпечних місцях".

Телеведучий посміхнувся і припустив, що у словах міністра оборони є певний сарказм, але Резніков незворушно продовжив свою версію.

Пряма мова: "Коли ми побачимо супутникові знімки, зрозуміємо справжні наслідки такої недбалості, Думаю, вони втратили кілька літаків, снарядів, ракет і тому подібного".

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Резніков додав, що Росія використовувала цей аеродром як головну базу для атак на Україну. Звідти здійснювались бомбардування і обстріли українських територій.

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