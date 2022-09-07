В АРМА передали майно покійного нардепа-зрадника Ковальова на понад 3 млн грн

В управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманих від корупційних та інших злочинів, передали майно покійного нардепа Олексія Ковальова, підозрюваного у державній зраді та пособництві окупантам.

Джерело: Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань

Дослівно ОГП: "​​В управління АРМА передано майно орієнтовною вартістю понад 3 млн грн. Мова йде про частки корпоративних прав двох підприємств та легковий автомобіль BMW X6, які належать народному депутату України, підозрюваному у державній зраді та пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України)".

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Деталі: ДБР називає прізвище зрадника – це Олексій Ковальов.

За даними слідства, з 12 березня нардеп постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Він публічно висловлювався на підтримку дій і рішень російських загарбників на тимчасово окупованій території регіону.



Також повідомляється, що Ковальов обійняв посаду так званого заступника голови окупаційного "уряду Херсонської області".

Що було раніше: У червні слідчий суддя наклав арешт та передав в управління АРМА майно і корпоративні права медійних підприємств "4 інформаційно-розважального каналу", який є власністю народного депутата, та гроші, розміщені на банківських рахунках на загальну суму майже 15 млн грн.



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