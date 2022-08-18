"4 канал" нардепа-зрадника Ковальова передали в управління АРМА
Майно депутата Верховної Ради Олексія Ковальова, підозрюваного в державній зраді, перейшло в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними злочиннним чином.
Джерело: ДБР і Офіс генпрокурора
Деталі: Державному бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора вдалося у стислі строки встановити майно нардепа Олексія Ковальова та ініціювати його передачу до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Загальна вартість власності становить понад 18,5 млн гривень.
17 серпня арештоване майно передано в управління АРМА.
У липні за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова. Зокрема, були арештовані частки фігуранта в статутних капіталах 3-х юридичних осіб, а також його банківські рахунки.
У тому числі арештовано майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" – український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", власником якого є Олексій Ковальов.
ОГП зазначає, що раніше було арештовано та передано в АРМА корпоративні права підприємств, які належать нардепу, та грошові кошти, розміщені на його банківських рахунках, загальною вартістю 8 млн грн.
Наразі триває робота щодо виявлення іншого майна та активів Олексія Ковальова.
Олексій Ковальов підозрюється у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.
Досудове розслідування триває.
Передісторія:
- На початку квітня 2022 року Олексій Ковальов написав, що перебуває у Голій Пристані на Херсонщині попри російську окупацію, щоб "працювати у своєму окрузі". ДБР відкрило кримінальне провадження відносно нього.
- 3 травня Ковальова виключили з фракції "Слуга народу". Коли 8 червня Ковальов зізнався, що співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині, фракція "Слуга народу" закликала Верховну Раду позбавити його мандату.
- 22 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова було підірвано в Херсонській області. 30 червня в інтерв'ю російським пропагандистам Ковальов заявив, що пережив замах.
- За даними ДБР, на початку липня Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді Херсонської області".
- 6 липня генпрокурор на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила Ковальову про підозру.
- 15 липня Олексію Ковальову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата Верховної Ради оголошено в розшук.
- 3 серпня ДБР провело обшуки у приміщенні телеканалу "4 канал", що належить Ковальову.