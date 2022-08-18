"4 канал" нардепа-зрадника Ковальова передали в управління АРМА

Майно депутата Верховної Ради Олексія Ковальова, підозрюваного в державній зраді, перейшло в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними злочиннним чином.

Джерело: ДБР і Офіс генпрокурора

Деталі: Державному бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора вдалося у стислі строки встановити майно нардепа Олексія Ковальова та ініціювати його передачу до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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Загальна вартість власності становить понад 18,5 млн гривень.

17 серпня арештоване майно передано в управління АРМА.

У липні за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова. Зокрема, були арештовані частки фігуранта в статутних капіталах 3-х юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

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У тому числі арештовано майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" – український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", власником якого є Олексій Ковальов.

ОГП зазначає, що раніше було арештовано та передано в АРМА корпоративні права підприємств, які належать нардепу, та грошові кошти, розміщені на його банківських рахунках, загальною вартістю 8 млн грн.

Наразі триває робота щодо виявлення іншого майна та активів Олексія Ковальова.

Олексій Ковальов підозрюється у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Досудове розслідування триває.

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