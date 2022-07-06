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Нардепу Ковальову оголосили підозру в держзраді

Валентина РоманенкоСереда, 6 липня 2022, 16:05
Нардепу Ковальову оголосили підозру в держзраді
Олексій Ковальов. фото з його FB

Генеральний прокурор на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру в держзраді й пособництву агресору народному депутату Олексію Ковальову.

Джерело: ДБР, ОГП

Деталі: За даними слідства, з 12 березня 2022 року підозрюваний постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Народний депутат публічно висловлював підтримку дій і рішень представників окупаційної влади з інтеграції тимчасово окупованих територій області в РФ.

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Він пропагував вирішення країною-агресором економічних питань суб’єктів сільського господарювання регіону.

8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості.

Крім того, на початку липня підозрюваний обійняв адміністративну псевдопосаду у незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі – заступника голови "уряду Херсонської області".

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Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Що передувало: Працівники Державного бюро розслідувань у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження відносно Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

Передісторія:

  • 8 червня нардеп від "Слуги народу" Ковальов зізнався, що він співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Фракція "Слуга народу" звернулась до керівництва Верховної Ради з проханням негайно позбавити його мандату.
  • На початку квітня Ковальов написав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "він має працювати у своєму окрузі". 25 квітня керівництво парламенту заявляло, що не знають, де знаходиться Ковальов і чим він займається.
  • 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції "Слуга народу".
  • 22 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова на Херсонщині був підірваний. 30 червня в інтерв'ю російським пропагандистам Ковальов заявив, що пережив замах

Теми: КовальовХерсонська областьдержзрадагенпрокурор
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