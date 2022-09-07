Скандальна ДТП з Трухіним: нардепу вручили підозру в хабарі

Народний депутат Олександр Трухін, який рік тому потрапив у скандальну ДТП, заявляє, що правоохоронці вручили йому підозру щодо аварії і що на час розслідування він залишає фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді.

Джерело: Трухін та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Деталі: За його словами, підозру він отримав 7 вересня від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і стосується вона "одного з епізодів ДТП".

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Трухін запевняє, що на вручення підозри з‘явився добровільно, "нікуди не тікав і тікати не збирається".

Пряма мова: "Мій дім Україна, який я не покидав і ніколи не покину, і буду продовжувати робити все, що в моїх силах для нашої Перемоги. А це - і евакуація людей, і пошук військового обладнання по всьому світу та його доставка в Україну, і багато іншої роботи, про яку розкажу колись своїм онукам".

Більше деталей: Нардеп дає слово, що буде співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях. "Мені немає чого приховувати", - запевняє він.

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Також Трухін повідомив, що звернувся до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з проханням призупинити його членство у ній на період розслідування "для того, щоб ця справа не кидала тінь на репутацію всієї нашої команди" .

Як повідомили в САП, Трухіна підозрюють у спробі дати хабар поліцейськім на місці аварії (ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу).

У відомстві нагадали, що в серпні 2021 року Трухін став учасником ДТП, в якому постраждали 6 осіб.

За версією слідства, перебуваючи на місці аварії, нардеп запропонував працівникам патрульної поліції хабар у розмірі 150 тисяч. Грошову одиницю він не назвав, а гроші давав за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП.

Дослівно: "НАБУ зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату України про підозру у пропозиції службовій особі надати їй неправомірну вигоду, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 4 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває".

Що передувало: Наприкінці серпня суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

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