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Скандальне ДТП з Трухіним завершилось штрафом у 850 гривень, і те – не нардепу

Євген КізіловСереда, 24 серпня 2022, 15:28
Скандальне ДТП з Трухіним завершилось штрафом у 850 гривень, і те – не нардепу
Олександр Трухін, джерело: Facebook

Суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з нардепом Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

Джерело: видання "Полтавщина" і Єдиний державний реєстр судових рішень

Деталі: Відповідну постанову Дарницький суд Києва виніс відносно Віктора Склеми, який у 2021 році потрапив у ДТП разом з депутатом ВР від "Слуги народу" Олександром Трухіним. Тоді Склема заявив, що за кермом сидів саме він.

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9 серпня суддя Олена Лужецька визнала його винним в аварії та призначила 850 грн штрафу у якості адміністративного стягнення.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Через тиждень від ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.
  • ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП". 
  • 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Трухін заявив журналістам, що готовий скласти свій мандат нардепа, якщо "примусить партія". Крім того, він змінив свої свідчення і визнав, що намагався втекти з місця ДТП.
  • На четвертий день після публікації розслідування УП, на резонанс через відео поліцейського відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він сказав, що після інциденту йому говорили про відсутність камери з натільної камери поліцейського, а також заперечив, що йому будь-хто телефонував щодо Трухіна.

Теми: ТрухінДТПштрафисуд
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