Скандальне ДТП з Трухіним завершилось штрафом у 850 гривень, і те – не нардепу

Суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з нардепом Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

Джерело: видання "Полтавщина" і Єдиний державний реєстр судових рішень

Деталі: Відповідну постанову Дарницький суд Києва виніс відносно Віктора Склеми, який у 2021 році потрапив у ДТП разом з депутатом ВР від "Слуги народу" Олександром Трухіним. Тоді Склема заявив, що за кермом сидів саме він.

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9 серпня суддя Олена Лужецька визнала його винним в аварії та призначила 850 грн штрафу у якості адміністративного стягнення.

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