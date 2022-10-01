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У МЗС прокоментували переворот у Буркіна-Фасо, згадали найманців РФ

Катерина ТищенкоСубота, 1 жовтня 2022, 23:29
У МЗС прокоментували переворот у Буркіна-Фасо, згадали найманців РФ
капітан армії Кісвендсіда Фарук Азарія Сорго зачитує заяву по повалення уряду в Буркіна-Фасо 30 вересня, фото Anadolu Agency via Getty Images

У МЗС України, коментуючи держпереворот у Буркіна-Фасо, заявили, що присутність російських найманців у Західній Африці підриває її мир і безпеку.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter, Reuters

Дослівно Ніколенко: "Тривожні повідомлення про новий державний переворот у Буркіна-Фасо. Присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир і безпеку. Вони мають залишити регіон. Ми підтримуємо зусилля ECOWAS (Економічне співтовариство країн Західної Африки – ред.) у просуванні плану переходу Буркіна-Фасо до демократії".

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Деталі: Як повідомляє Reuters, у п’ятницю ввечері озброєні солдати у військовій формі і масках з'явилися на телебаченні Буркіна-Фасо й заявили про відсторонення від влади президента Поля-Анрі Даміби, що стало другим переворотом у цій західноафриканській країні цього року.

Новим лідером Буркіна-Фасо оголосив себе капітан армії Ібрагім Траоре. У сцені, що відтворювала захоплення влади Дамібою під час перевороту 24 січня, Траоре з'явився на телебаченні в оточенні солдатів і оголосив про розпуск уряду, призупинення дії конституції і закриття кордонів. Він також оголосив нічну комендантську годину.

Траоре сказав, що група офіцерів, які допомогли Дамібі захопити владу в січні, вирішила усунути свого лідера через його нездатність боротися з ісламістами. Агентство зазначає, що свого часу Даміба змістив колишнього президента Роша Каборе з тієї ж причини.

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Разом з тим, у суботу в столиці Буркіна-Фасо пролунала стрілянина, а в посольстві Франції спалахнула пожежа після того, як Траоре звинуватив Дамібу в організації контрнаступу.

Держдепартамент США і Генеральний секретар ООН засудили повалення уряду.

Сили, лояльні до Траоре, виступили на державному телебаченні і заявили, що Даміба сховався на базі французької армії, звідки він організовує контрудар. Водночас МЗС Франції заявило, що база ніколи не приймала Дамібу.

Але сотні людей, які підтримують захоплення влади Траоре, зібралися в суботу перед французьким посольством на знак протесту. Антифранцузькі демонстранти також зібралися і закидали камінням Французький культурний центр в південному місті Бобо-Діулассо. Увечері в суботу в посольстві спалахнула пожежа і пролунало кілька пострілів.

Місцезнаходження Даміби залишається невідомим.

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Передісторія:

  • Міжнародні журналісти повідомляли, що російська влада приховано рекрутує найманців на території Еритреї та Ефіопії в Африці.
  • Європейський Союз звинувачував Росію, що вона санкціонує та підтримує військову діяльність групи "Ваґнер" у Малі. "Ваґнерівці" вбивали беззбройне населення, а також катували і знущалися над полоненими.
  • Повідомлялося також, що "Ваґнер" на чолі з олігархом Євгенієм Пригожиним добувають золото в шахтах Судану, аби незаконно поповнити російські золотовалютні резерви й пом’якшити ефект економічних санкцій Заходу на російську економіку.

Теми: АфрикаФранціяМЗСРосія
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