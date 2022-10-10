В Одесской области сбили три ракеты и 5 дронов-камикадзе - ОВА

В Одесской области утром 10 октября ПВО сбила три российские ракеты и 5 дронов-камикадзе.

Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко в Telegram

Прямая речь: "В Одесской области силами противовоздушной обороны сбито три ракеты и пять дронов-камикадзе. Опасность с воздуха все еще сохраняется, продолжается боевая работа".

Детали: Марченко призвал жителей находиться в укрытиях до отдельного распоряжения.

Что этому предшествовало: