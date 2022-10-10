В Одесской области сбили три ракеты и 5 дронов-камикадзе - ОВА
Понедельник, 10 октября 2022, 10:39
В Одесской области утром 10 октября ПВО сбила три российские ракеты и 5 дронов-камикадзе.
Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко в Telegram
Прямая речь: "В Одесской области силами противовоздушной обороны сбито три ракеты и пять дронов-камикадзе. Опасность с воздуха все еще сохраняется, продолжается боевая работа".
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Детали: Марченко призвал жителей находиться в укрытиях до отдельного распоряжения.
Что этому предшествовало:
- Утром 10 октября россияне нанесли ракетные удары по ряду регионов Украины. В центре столицы прогремели по меньшей мере 2 взрыва, есть погибшие и раненые.
- Взрывы были слышны в Хмельницком и Житомире. В Днепре и Львове утром также прогремели взрывы.
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