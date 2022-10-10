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В Одесской области сбили три ракеты и 5 дронов-камикадзе - ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 10:39
В Одесской области сбили три ракеты и 5 дронов-камикадзе - ОВА
Дрон-камикадзе, Иллюстративное фото с WIKIPEDIA

В Одесской области утром 10 октября ПВО сбила три российские ракеты и 5 дронов-камикадзе.

Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко в Telegram

Прямая речь: "В Одесской области силами противовоздушной обороны сбито три ракеты и пять дронов-камикадзе. Опасность с воздуха все еще сохраняется, продолжается боевая работа".

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Детали: Марченко призвал жителей находиться в укрытиях до отдельного распоряжения. 

Что этому предшествовало: 

  • Утром 10 октября россияне нанесли ракетные удары по ряду регионов Украины. В центре столицы прогремели по меньшей мере 2 взрыва, есть погибшие и раненые. 
  • Взрывы были слышны в Хмельницком и Житомире. В Днепре и Львове утром также прогремели взрывы.

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Темы: Одесская областьбеспилотникивойна
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