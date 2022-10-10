Лукашенко на встрече с силовиками и военными угрожал Зеленскому
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября встречается со своими военными и силовыми руководителями.
Источник: пресс-служба Лукашенко
Детали: Пока неизвестно причины встречи, которая происходит на фоне массированной ракетной атаки россиян по Украине, в том числе и с территории Беларуси.
Ранее украинская военная разведка сообщала, что президент России Владимир Путин склоняет Лукашенко к открытому участию в войне против Украины.
10 октября Путин также собирает свой Совбез.
Обновлено: Лукашенко заявил на совещании с военными и силовиками, якобы накануне Минск по неофициальным каналам "предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины".
Прямая речь Лукашенко: "Мой ответ был простым: "Докажите президенту Украины и другим сумасшедшим, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории".
Напомним:
- В МИД Украины сообщили, что Беларусь вызвала украинского посла и обвинила Украинув якобы подготовке удара по территории Беларуси. МИД считает это возможной частью российского плана провокации.
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас связал обвинения Беларусью Украины в якобы подготовке нападенияс изменением тактики России в полномасштабной войне.