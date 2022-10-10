Лукашенко на встрече с силовиками и военными угрожал Зеленскому

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября встречается со своими военными и силовыми руководителями.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Детали: Пока неизвестно причины встречи, которая происходит на фоне массированной ракетной атаки россиян по Украине, в том числе и с территории Беларуси.

Ранее украинская военная разведка сообщала, что президент России Владимир Путин склоняет Лукашенко к открытому участию в войне против Украины.

10 октября Путин также собирает свой Совбез.

Обновлено: Лукашенко заявил на совещании с военными и силовиками, якобы накануне Минск по неофициальным каналам "предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины".

Прямая речь Лукашенко: "Мой ответ был простым: "Докажите президенту Украины и другим сумасшедшим, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории".

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