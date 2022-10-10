Окупанти вдарили по критичних об’єктах на Івано-Франківщині

Російські ракети поцілили в об’єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Джерело: голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук в Telegram

Пряма мова Онищук: "Офіційно: зафіксували удари по об’єктах критичної інфраструктури в області".

Деталі: Більше інформації голова ОВА пообіцяла надати згодом.



Вона закликала жителі Івано-Франківщини залишайтесь в укриттях, оскільки є загроза нових ракетних ударів.

Також голова ОВА просить не поширювати "жодних фото, відео та припущень", щоб не допомагати ворогу.

Передісторія:

По всій території України від самого ранку 10 жовтня триває повітряна тривога. Росіяни завдали ударів по низці міст у низці областей.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 з них збила ППО.

Через російські ракетні атаки 10 жовтня в Івано-Франківську зупинили рух транспорту.