Окупанти вдарили по критичних об’єктах на Івано-Франківщині

Російські ракети поцілили в об’єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській області.

Джерело: голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук в Telegram

Пряма мова Онищук: "Офіційно: зафіксували удари по об’єктах критичної інфраструктури в області".

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Деталі: Більше інформації голова ОВА пообіцяла надати згодом.



Вона закликала жителі Івано-Франківщини залишайтесь в укриттях, оскільки є загроза нових ракетних ударів.

Також голова ОВА просить не поширювати "жодних фото, відео та припущень", щоб не допомагати ворогу.

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