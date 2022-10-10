Оккупанты ударили по критическим объектам на Ивано-Франковщине
Понедельник, 10 октября 2022, 11:35
Российские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
Источник: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram
Прямая речь Онищук: "Официально: зафиксировали удары по объектам критической инфраструктуры в области".
Детали: Больше информации глава ОВА пообещала предоставить позже.
Она призвала жителей Ивано-Франковской области оставаться в укрытиях, поскольку есть угроза новых ракетных ударов.
Также глава ОВА просит не распространять "никаких фото, видео и предположений", чтобы не помогать врагу.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- По всей территории Украины с самого утра 10 октября продолжается воздушная тревога. Россияне нанесли удары по ряду городов в ряде областей.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 75 ракет, 41 из них сбита ПВО.
- Из-за российских ракетных атак 10 октября в Ивано-Франковске остановили движение транспорта.