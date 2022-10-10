Оккупанты ударили по критическим объектам на Ивано-Франковщине

Российские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Источник: глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram

Прямая речь Онищук: "Официально: зафиксировали удары по объектам критической инфраструктуры в области".

Детали: Больше информации глава ОВА пообещала предоставить позже.

Она призвала жителей Ивано-Франковской области оставаться в укрытиях, поскольку есть угроза новых ракетных ударов.

Также глава ОВА просит не распространять "никаких фото, видео и предположений", чтобы не помогать врагу.

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