Путін пригрозив "жорсткою відповіддю" у разі "терактів" на території РФ

Володимир Путін пригрозив "жорсткою відповіддю" у разі спроб проведення "терактів" на території Росії, коментуючи ранкову ракетну атаку на Україну.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "У разі продовження спроб проведення на нашій території терактів, відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загроз, створюваних Російській Федерації".

Що цьому передувало: Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 збиті ППО.

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