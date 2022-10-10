Путін пригрозив "жорсткою відповіддю" у разі "терактів" на території РФ

Володимир Путін пригрозив "жорсткою відповіддю" у разі спроб проведення "терактів" на території Росії, коментуючи ранкову ракетну атаку на Україну.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "У разі продовження спроб проведення на нашій території терактів, відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загроз, створюваних Російській Федерації".

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Що цьому передувало: Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 збиті ППО.

Нагадаємо:

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

За даними ЗМІ, вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби. Президент РФ Володимир Путін публічно звинуватив Україну у теракті.

New York Times стверджує, що Кримський міст глибоко символічний для президента Росії Володимира Путіна і є символом розгубленості російської армії.

Будівництво "Кримського моста" велося з 2015 року з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна не давала такого дозволу.