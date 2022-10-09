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New York Times: Кримський міст символізує розгубленість російської армії

"Українська правда"Неділя, 9 жовтня 2022, 05:11
New York Times: Кримський міст символізує розгубленість російської армії

Кримський міст глибоко символічний для президента Росії Володимира Путіна і є символом розгубленості російської армії.

Джерело: New York Times

Деталі: Російські війська не змогли захистити міст, попри  його центральну роль у військових діях РФ, його особисту значущість для Путіна і символізм як буквальної сполучної ланки між Росією і окупованим нею Кримом.

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Як пише NYT, будь-яка серйозна перешкода руху мостом може мати великий вплив на здатність Росії вести війну на півдні України, де українські війська ведуть дедалі ефективніший контрнаступ. Без нього російські військові будуть дуже  обмежені в можливості доставляти паливо, обладнання та боєприпаси підрозділам, які воюють  в Херсонській і Запорізькій областях.

Після вибухів на аеродромі Саки в Криму в серпні міст став ще й маршрутом втечі - за день по ньому проїхало понад 38 тисяч автомобілів, що стало найбільшим показником з моменту відкриття.

Знати більше: Супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

Нагадаємо:

  • Будівництво "Кримського моста" велося з 2015 року з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна не давала такого дозволу.
  • У травні 2018 року в окупованому Криму офіційно відкрили автомобільну частину моста. Путін головував на відкритті мосту, проїхавшись за кермом вантажівки по мосту з Тамані до Керчі.

Теми: Керченський міствійнаРосіяПутін
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