New York Times: Кримський міст символізує розгубленість російської армії

Кримський міст глибоко символічний для президента Росії Володимира Путіна і є символом розгубленості російської армії.

Джерело: New York Times

Деталі: Російські війська не змогли захистити міст, попри його центральну роль у військових діях РФ, його особисту значущість для Путіна і символізм як буквальної сполучної ланки між Росією і окупованим нею Кримом.

Як пише NYT, будь-яка серйозна перешкода руху мостом може мати великий вплив на здатність Росії вести війну на півдні України, де українські війська ведуть дедалі ефективніший контрнаступ. Без нього російські військові будуть дуже обмежені в можливості доставляти паливо, обладнання та боєприпаси підрозділам, які воюють в Херсонській і Запорізькій областях.

Після вибухів на аеродромі Саки в Криму в серпні міст став ще й маршрутом втечі - за день по ньому проїхало понад 38 тисяч автомобілів, що стало найбільшим показником з моменту відкриття.

Знати більше: Супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

Що передувало:

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Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали". За даними ЗМІ, вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби.

Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.

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