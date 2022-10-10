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Путин пригрозил "жестким ответом" в случае "терактов" на территории РФ

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 13:30
Владимир Путин, фото Getty Images

Владимир Путин пригрозил "жестким ответом" в случае попыток проведения "терактов" на территории России, комментируя утренню ракетную атаку на Украину.

Источник: ТАСС 

Прямая речь: "В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации". 

Что этому предшествовало: Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 83 ракеты, 45 сбиты ПВО.

Напомним: 

  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • По данным СМИ, взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин публично обвинил Украину в теракте.
  • New York Times утверждает, что Крымский мост глубоко символичен для президента России Владимира Путина и является символом растерянности российской армии. 
  • Строительство "Крымского моста" велось с 2015 года с нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения.

Темы: ПутинвойнаРосcияУкраина
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