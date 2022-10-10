Путин пригрозил "жестким ответом" в случае "терактов" на территории РФ

Владимир Путин пригрозил "жестким ответом" в случае попыток проведения "терактов" на территории России, комментируя утренню ракетную атаку на Украину.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации".

Что этому предшествовало: Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 83 ракеты, 45 сбиты ПВО.

Напомним: