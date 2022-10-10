На Дніпропетровщині 4 загиблих, чотири ракети збила ППО

Внаслідок ранкових обстрілів Росії на Дніпропетровщині загинуло щонайменше четверо людей, ще 19 отримали поранення, чотири ракети збила ППО.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram про ситуацію станом на 13:43

Пряма мова: "Щонайменше четверо загиблих та 19 поранених. Такі невтішні попередні дані після масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину. Росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет. Чотири ракети знищили наші ППО".

Деталі: Резніченко повідомив, що ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту, щоб посіяти паніку. За його словами, "є серйозні руйнування". В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. Без електроенергії залишилися понад 80 000 людей. Енергетики вже працюють над усуненням проблеми. Українців вкотре закликали прямувати в укриття під повітряної тривоги.

Він додав, що "ми піднімемось й після цього удару, а їм уже нічого не допоможе".

Що цьому передувало:

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 збиті ППО.

Внаслідок масового ранкового обстрілу пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах та столиці, частина областей знеструмлені.