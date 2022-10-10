На Дніпропетровщині 4 загиблих, чотири ракети збила ППО

Внаслідок ранкових обстрілів Росії на Дніпропетровщині загинуло щонайменше четверо людей, ще 19 отримали поранення, чотири ракети збила ППО.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram про ситуацію станом на 13:43

Пряма мова: "Щонайменше четверо загиблих та 19 поранених. Такі невтішні попередні дані після масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину. Росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет. Чотири ракети знищили наші ППО".

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Деталі: Резніченко повідомив, що ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту, щоб посіяти паніку. За його словами, "є серйозні руйнування". В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. Без електроенергії залишилися понад 80 000 людей. Енергетики вже працюють над усуненням проблеми. Українців вкотре закликали прямувати в укриття під повітряної тривоги.

Він додав, що "ми піднімемось й після цього удару, а їм уже нічого не допоможе".

Що цьому передувало:

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