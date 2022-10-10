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На Дніпропетровщині 4 загиблих, чотири ракети збила ППО

"Українська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 14:10
Наслідки удару по Дніпропетровщині 10 жовня, фото з Telegram Резніченка

Внаслідок ранкових обстрілів Росії на Дніпропетровщині загинуло щонайменше четверо людей, ще 19 отримали поранення, чотири ракети збила ППО.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram про ситуацію станом на 13:43

Пряма мова: "Щонайменше четверо загиблих та 19 поранених. Такі невтішні попередні дані після масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину. Росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет. Чотири ракети знищили наші ППО".

Деталі: Резніченко повідомив, що ворог вдарив по об’єктах критичної  інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту, щоб посіяти паніку. За його словами, "є серйозні руйнування". В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. Без електроенергії залишилися понад 80 000 людей. Енергетики вже працюють над усуненням проблеми. Українців вкотре закликали прямувати в укриття під повітряної тривоги. 

Він додав, що "ми піднімемось й після цього  удару, а їм уже нічого не допоможе". 

 
 

Що цьому передувало:  

  • Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 збиті ППО.
  • Внаслідок масового ранкового обстрілу пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах та столиці, частина областей знеструмлені.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнажертви
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