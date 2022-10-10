На Днепропетровщине 4 погибших, четыре ракеты сбила ПВО

В результате утренних обстрелов России на Днепропетровщине погибли по меньшей мере четыре человека, еще 19 получили ранения, четыре ракеты сбила ПВО.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram о ситуации по состоянию на 13:43

Прямая речь: "По меньшей мере четверо погибших и 19 раненых. Такие неутешительные предварительные данные после массированной вражеской атаки на Днепропетровщину. Россияне направили на область более 10 ракет. Четыре ракеты уничтожили наши ПВО".

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Детали: Резниченко сообщил, что враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилых кварталах, остановках транспорта, чтобы посеять панику. По его словам, "есть серьезные разрушения".

В одном из районов Кривого Рога исчез свет. Без электроэнергии более 80 000 человек. Энергетики уже приступили к работе. Он добавил, что "мы поднимемся и после этого удара, а им уже ничего не поможет". Украинцев также в очередной раз призвали направляться в укрытия во время воздушной тревоги.

Что этому предшествовало:

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