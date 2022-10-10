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На Днепропетровщине 4 погибших, четыре ракеты сбила ПВО

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 14:10
Последствия удара по Днепропетровщине 10 октября, фото из Telegram Резниченко

В результате утренних обстрелов России на Днепропетровщине погибли по меньшей мере четыре человека, еще 19 получили ранения, четыре ракеты сбила ПВО.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram о ситуации по состоянию на 13:43

Прямая речь: "По меньшей мере четверо погибших и 19 раненых. Такие неутешительные предварительные данные после массированной вражеской атаки на Днепропетровщину. Россияне направили на область более 10 ракет. Четыре ракеты уничтожили наши ПВО".

Детали: Резниченко сообщил, что враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилых кварталах, остановках транспорта, чтобы посеять панику. По его словам, "есть серьезные разрушения". 

В одном из районов Кривого Рога исчез свет. Без электроэнергии более 80 000 человек. Энергетики уже приступили к работе. Он добавил, что "мы поднимемся и после этого удара, а им уже ничего не поможет". Украинцев также в очередной раз призвали направляться в укрытия во время воздушной тревоги.

 
 

Что этому предшествовало:  

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 83 ракеты, 45 сбиты ПВО.
  • В результате массового утреннего обстрела повреждены по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.

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Темы: Днепропетровская областьвойнажертвы
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