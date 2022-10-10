Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Днепропетровщине 4 погибших, четыре ракеты сбила ПВО

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 14:10
На Днепропетровщине 4 погибших, четыре ракеты сбила ПВО
Последствия удара по Днепропетровщине 10 октября, фото из Telegram Резниченко

В результате утренних обстрелов России на Днепропетровщине погибли по меньшей мере четыре человека, еще 19 получили ранения, четыре ракеты сбила ПВО.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram о ситуации по состоянию на 13:43

Прямая речь: "По меньшей мере четверо погибших и 19 раненых. Такие неутешительные предварительные данные после массированной вражеской атаки на Днепропетровщину. Россияне направили на область более 10 ракет. Четыре ракеты уничтожили наши ПВО".

Реклама:

Детали: Резниченко сообщил, что враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилых кварталах, остановках транспорта, чтобы посеять панику. По его словам, "есть серьезные разрушения". 

В одном из районов Кривого Рога исчез свет. Без электроэнергии более 80 000 человек. Энергетики уже приступили к работе. Он добавил, что "мы поднимемся и после этого удара, а им уже ничего не поможет". Украинцев также в очередной раз призвали направляться в укрытия во время воздушной тревоги.

 
 

Что этому предшествовало:  

ВИДЕО ДНЯ
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 83 ракеты, 45 сбиты ПВО.
  • В результате массового утреннего обстрела повреждены по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.

Темы: Днепропетровская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Днепропетровская область
Снаряд вражеского "Урагана" уничтожил дом на Днепропетровщине – ОВА
Оккупанты более 1300 раз ударили по линии соприкосновения в Донецкой области: есть погибший и раненые − ОВА
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: есть попадание, уничтожены 6 беспилотников
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: