Ракет у Путіна залишилося вже не так багато – Данілов

Секретар РНБО заспокоїв українців тим, що у Росії не так і багато зашилося ракет, і вони рано чи пізно закінчаться.

Джерело: Данілов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Данілова: "Те, що стосується сьогоднішньої потужної ракетної атаки, якої сьогодні зазнала майже вся країна, саме по нашій енергосистемі, ще раз – це прояв слабкості, це прояв розуміння того, що він (Путін – ред.) програє.

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Він в такий спосіб хоче посіяти у нас хаос, паніку.

Але я хочу заспокоїти всіх наших громадян, що в нього вже не так багато лишилося всіх цих ракет, і вони рано чи пізно закінчуються. І ми точно знаємо, що їх уже набагато менше, ніж було до 24 лютого".

Нагадаємо: За ранок 10 жовтня російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати.