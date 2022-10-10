Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Ракет у Путина осталось уже не так много - Данилов

Роман ПетренкоПонедельник, 10 октября 2022, 16:38
ДАНиЛОВ. ФОТО ОПУ

Секретарь СНБО успокоил украинцев тем, что у России не так и много зашилось ракет, и они рано или поздно закончатся.

Источник: Данилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Данилова: "То, что касается сегодняшней мощной ракетной атаки, которой сегодня подверглась почти вся страна, именно по нашей энергосистеме, еще раз - это проявление слабости, это проявление понимания того, что он (Путин - ред.) проигрывает.

Он таким образом хочет посеять у нас хаос, панику.

Но я хочу успокоить всех наших граждан, что у него уже не так много осталось всех этих ракет, и они рано или поздно заканчиваются. И мы точно знаем, что их уже гораздо меньше, чем было до 24 февраля".

Напомним: За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата.

Темы: ДаниловПутинвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ ударили по вражеским ПВО и уничтожили более 170 захватчиков – ОК "Юг"

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

картаЗалужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины

Все новости...
Данилов
Данилов: Сегодняшняя ракетная атака Путина – это проявление слабости, это понимание того, что он проиграет
Кремль своими обстрелами вызывает только ярость и презрение - Данилов
Данилов и Федоров шутливо отреагировали на горящий Крымский мост
Последние новости
06:54
Эксперты ISW предположили, как Кремль использует Беларусь в войне против Украины
06:19
Враг ракетами атаковал Запорожье – ОВА
05:45
Россияне видят, как "сильно Путин ошибся" – руководитель спецслужбы Британии
04:48
Обстрелы россиян: на Сумщине погиб человек, еще четверо – ранены
03:52
Лукашенко подчинил КГБ Беларуси исключительно себе
02:58
Из-за массированного обстрела Украины Трасс потребует созвать лидеров НАТО
02:11
ВСУ ударили по вражеским ПВО и уничтожили более 170 захватчиков – ОК "Юг"
01:46
Украина разработала новое соглашение о безопасности со стороны Запада – СМИ
00:51
"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица
00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
Все новости...