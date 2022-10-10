Ракет у Путина осталось уже не так много - Данилов

Секретарь СНБО успокоил украинцев тем, что у России не так и много зашилось ракет, и они рано или поздно закончатся.

Источник: Данилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Данилова: "То, что касается сегодняшней мощной ракетной атаки, которой сегодня подверглась почти вся страна, именно по нашей энергосистеме, еще раз - это проявление слабости, это проявление понимания того, что он (Путин - ред.) проигрывает.

Он таким образом хочет посеять у нас хаос, панику.

Но я хочу успокоить всех наших граждан, что у него уже не так много осталось всех этих ракет, и они рано или поздно заканчиваются. И мы точно знаем, что их уже гораздо меньше, чем было до 24 февраля".

Напомним: За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата.