Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракет у Путина осталось уже не так много - Данилов

Роман ПетренкоПонедельник, 10 октября 2022, 16:38
Ракет у Путина осталось уже не так много - Данилов
ДАНиЛОВ. ФОТО ОПУ

Секретарь СНБО успокоил украинцев тем, что у России не так и много зашилось ракет, и они рано или поздно закончатся.

Источник: Данилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Данилова: "То, что касается сегодняшней мощной ракетной атаки, которой сегодня подверглась почти вся страна, именно по нашей энергосистеме, еще раз - это проявление слабости, это проявление понимания того, что он (Путин - ред.) проигрывает.

Реклама:

Он таким образом хочет посеять у нас хаос, панику.

Но я хочу успокоить всех наших граждан, что у него уже не так много осталось всех этих ракет, и они рано или поздно заканчиваются. И мы точно знаем, что их уже гораздо меньше, чем было до 24 февраля".

Напомним: За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ДаниловПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: