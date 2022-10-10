Зеленський розповів, де лишаються проблеми з електрикою після ударів РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив про актуальну ситуацію по регіонах щодо відновлення електропостачання, порушеного внаслідок російських атак 10 жовтня.

Джерело: вечірнє звернення президента, ДСНС України

Пряма мова: "В частині регіонів, де електропостачання було перервано через обстріли, подача електрики вже відновлена. Станом на цей час:

Харківщина – відновлено постачання електроенергії на 50%, енергетикам потрібно кілька годин, щоб відновити електрику для більшості районів.

Полтавщина – відновлено майже всюди.

Миколаївщина, Запоріжжя, Одещина – підключені.

Черкаси – є.

Хмельницький – у більшій частині міста світло є, у деяких містах і районах ще треба попрацювати, щоб дати людям енергію.

Чернігівщина, Сумщина, Київ і Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина – працюємо. Десь потрібні години, десь треба почекати трохи більше, але результат буде всюди".

Деталі: Зеленський запевнив, що всі об’єкти, які були пошкоджені ударом російських терористів у понеділок, будуть відновлені, це лише питання часу.

Разом з тим, за даними ДСНС, станом на 21:00 внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766),Тернопільській (169) та Хмельницькій (6) областях.

Передісторія:

Вранці 10 жовтня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, вибухи були в центрі Києва, у Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Львові.

За ранок 10 жовтня російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати.