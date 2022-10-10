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Зеленський розповів, де лишаються проблеми з електрикою після ударів РФ

Катерина ТищенкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 21:55
Володимир Зеленський у зверненні 10 жовтня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив про актуальну ситуацію по регіонах щодо відновлення електропостачання, порушеного внаслідок російських атак 10 жовтня.

Джерело: вечірнє звернення президента, ДСНС України

Пряма мова: "В частині регіонів, де електропостачання було перервано через обстріли, подача електрики вже відновлена. Станом на цей час:

  • Харківщина – відновлено постачання електроенергії на 50%, енергетикам потрібно кілька годин, щоб відновити електрику для більшості районів.
  • Полтавщина – відновлено майже всюди.
  • Миколаївщина, Запоріжжя, Одещина – підключені.
  • Черкаси – є.
  • Хмельницький – у більшій частині міста світло є, у деяких містах і районах ще треба попрацювати, щоб дати людям енергію.
  • Чернігівщина, Сумщина, Київ і Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина – працюємо. Десь потрібні години, десь треба почекати трохи більше, але результат буде всюди".

Деталі: Зеленський запевнив, що всі об’єкти, які були пошкоджені ударом російських терористів у понеділок, будуть відновлені, це лише питання часу.

Разом з тим, за даними ДСНС, станом на 21:00 внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766),Тернопільській (169) та Хмельницькій (6) областях.

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Теми: Зеленськийелектроенергіявійна
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