Зеленский рассказал, где остаются проблемы с электричеством после ударов РФ
Президент Владимир Зеленский сообщил об актуальной ситуации по регионам по восстановлению электроснабжения, нарушенного в результате российских атак 10 октября.
Источник: вечернее обращение президента, ГСЧС Украины
Прямая речь: "В части регионов, где электроснабжение было прервано из-за обстрелов, подача электричества уже восстановлена. По состоянию на это время:
- Харьковщина – восстановлены поставки электроэнергии на 50%, энергетикам нужно несколько часов, чтобы восстановить электричество для большинства районов.
- Полтавщина – восстановлено почти везде.
- Николаевская, Запорожская, Одесская области – подключены.
- Черкассы – есть.
- Хмельницкий – в большей части города свет есть, в некоторых городах и районах еще надо поработать, чтобы дать людям энергию.
- Черниговщина, Сумщина, Киев и Киевщина, Львовщина, Тернопольщина, Днепропетровщина – работаем. Где-то нужны часы, где-то надо подождать чуть больше, но результат будет везде".
Детали: Зеленский заверил, что все объекты, которые были повреждены ударом российских террористов в понедельник, будут восстановлены, это лишь вопрос времени.
Вместе с тем, по данным ГСЧС, по состоянию на 21:00 в результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1 307 населенных пунктов в Киевской (13), Львовской (353), Сумской (766), Тернопольской (169) и Хмельницкой (6) областях.
Предыстория:
- Утром 10 октября россияне осуществили массированную ракетную атаку на Украину. В частности, взрывы были в центре Киева, в Днепре, Хмельницком, Житомире, Львове.
- За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата.