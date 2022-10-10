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Зеленский рассказал, где остаются проблемы с электричеством после ударов РФ

Катерина ТищенкоПонедельник, 10 октября 2022, 21:55
Зеленский рассказал, где остаются проблемы с электричеством после ударов РФ
Владимир Зеленский в обращении 10 октября, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил об актуальной ситуации по регионам по восстановлению электроснабжения, нарушенного в результате российских атак 10 октября.

Источник: вечернее обращение президента, ГСЧС Украины

Прямая речь: "В части регионов, где электроснабжение было прервано из-за обстрелов, подача электричества уже восстановлена. По состоянию на это время:

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  • Харьковщина – восстановлены поставки электроэнергии на 50%, энергетикам нужно несколько часов, чтобы восстановить электричество для большинства районов.
  • Полтавщина – восстановлено почти везде.
  • Николаевская, Запорожская, Одесская области – подключены.
  • Черкассы – есть.
  • Хмельницкий – в большей части города свет есть, в некоторых городах и районах еще надо поработать, чтобы дать людям энергию.
  • Черниговщина, Сумщина, Киев и Киевщина, Львовщина, Тернопольщина, Днепропетровщина – работаем. Где-то нужны часы, где-то надо подождать чуть больше, но результат будет везде".

Детали: Зеленский заверил, что все объекты, которые были повреждены ударом российских террористов в понедельник, будут восстановлены, это лишь вопрос времени.

Вместе с тем, по данным ГСЧС, по состоянию на 21:00 в результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1 307 населенных пунктов в Киевской (13), Львовской (353), Сумской (766), Тернопольской (169) и Хмельницкой (6) областях.

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Темы: Зеленскийэлектроэнергиявойна
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