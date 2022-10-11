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Удар Росії по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 5

Ірина БалачукВівторок, 11 жовтня 2022, 10:09
ФОТО З TELEGRAM КУРТЄВА

У Запоріжжі зросла кількість загиблих у результаті удару росіян по житловому будинку 10 жовтня – рятувальники дістали з-під завалів тіла 5 людей.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "На превеликий жаль, кількість загиблих від учорашнього удару збільшилася до п’яти. Цієї ночі рятувальники дістали з-під завалів ще трьох загиблих людей". 

 
Фото з Telegram Куртєва

Деталі: За словами чиновника, рятувальники ДСНС та комунальники розбирали завали будинку усю ніч. 

 
Фото з Telegram Куртєва

Наразі роботи продовжуються.

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Теми: Запоріжжявійнажертви
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