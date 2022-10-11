Удар Росії по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 5
Вівторок, 11 жовтня 2022, 10:09
У Запоріжжі зросла кількість загиблих у результаті удару росіян по житловому будинку 10 жовтня – рятувальники дістали з-під завалів тіла 5 людей.
Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram
Пряма мова Куртєва: "На превеликий жаль, кількість загиблих від учорашнього удару збільшилася до п’яти. Цієї ночі рятувальники дістали з-під завалів ще трьох загиблих людей".
Деталі: За словами чиновника, рятувальники ДСНС та комунальники розбирали завали будинку усю ніч.
Наразі роботи продовжуються.
Передісторія:
- Вночі 10 жовтня росіяни знову вдарили по Запоріжжю.
- Спершу повідомлялося, що одна людина загинула та п’ятеро, серед яких дитина, постраждали.
- Пізніше стало відомо про 2 загиблих та 23 поранених від нічного обстрілу багатоквартирного будинку у Запоріжжі 10 жовтня.
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