Російський удар по Запоріжжю: загинула людина
У результаті нічного удару росіян по житлових кварталах Запоріжжя одна людина загинула та п’ятеро, серед яких дитина, постраждали.
Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram
Пряма мова Куртєва: "Цієї ночі російські терористи знову забрали життя мирної людини. Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину. Щирі співчуття рідним та близьким".
Деталі: Секретар міськради повідомив, що ще 5 людей постраждали. Серед них – одна дитина, у якої порізи від уламків скла.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Куртєв також повідомив, що росіяни пошкодили високовольтну електроопору, у зв’язку з чим тролейбусні маршрути №№ 3, 8, 11, 17 тимчасово не працюють.
Що було раніше: Вночі 10 жовтня росіяни знову вдарили по Запоріжжю.
Передісторія:
- У ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши десяток ракет.
- Окупанти запустили 12 ракет по Запоріжжю, пошкодили будинок. Запорізька міськрада повідомила про 17 загиблих.
- Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіян, винних у теракті в Запоріжжі 9 жовтня, внаслідок якого загинуло 12 людей, чекає покарання.
- За даними Повітряних сил ЗСУ російські окупанти 9 жовтня вдарили 16 ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей.