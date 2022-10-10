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Російський удар по Запоріжжю: загинула людина

Ірина БалачукПонеділок, 10 жовтня 2022, 08:12
Тут і далі фото з Telegram Анатолія Куртєва

У результаті нічного удару росіян по житлових кварталах Запоріжжя одна людина загинула та п’ятеро, серед яких дитина, постраждали.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram  

Пряма мова Куртєва: "Цієї ночі російські терористи знову забрали життя мирної людини. Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину. Щирі співчуття рідним та близьким".

Деталі: Секретар міськради повідомив, що ще 5 людей постраждали. Серед них – одна дитина, у якої порізи від уламків скла. 

 

Пошуково-рятувальні роботи тривають. 

 

Куртєв також повідомив, що росіяни пошкодили високовольтну електроопору, у зв’язку з чим  тролейбусні маршрути №№ 3, 8, 11, 17 тимчасово не працюють.

Що було раніше: Вночі 10 жовтня росіяни знову вдарили по Запоріжжю.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши десяток ракет.
  • Окупанти запустили 12 ракет по Запоріжжю, пошкодили будинок. Запорізька міськрада повідомила про 17 загиблих.
  • Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіян, винних у теракті в Запоріжжі 9 жовтня, внаслідок якого загинуло 12 людей, чекає покарання.
  • За даними Повітряних сил ЗСУ російські окупанти 9 жовтня вдарили 16 ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей.

Теми: Запоріжжявійнажертви
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