Російський удар по Запоріжжю: загинула людина

Тут і далі фото з Telegram Анатолія Куртєва

У результаті нічного удару росіян по житлових кварталах Запоріжжя одна людина загинула та п’ятеро, серед яких дитина, постраждали.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Цієї ночі російські терористи знову забрали життя мирної людини. Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину. Щирі співчуття рідним та близьким".

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Деталі: Секретар міськради повідомив, що ще 5 людей постраждали. Серед них – одна дитина, у якої порізи від уламків скла.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Куртєв також повідомив, що росіяни пошкодили високовольтну електроопору, у зв’язку з чим тролейбусні маршрути №№ 3, 8, 11, 17 тимчасово не працюють.

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Що було раніше: Вночі 10 жовтня росіяни знову вдарили по Запоріжжю.

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