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У Запоріжжі вже 16 загиблих від російських ударів 9-10 жовтня

Ірина БалачукПонеділок, 10 жовтня 2022, 14:09
Тут і далі фото з Telegram Куртєва

16 людей загинули та майже сотня отримали поранення у результаті ударів Росії по житлових кварталах Запоріжжя 9 та 10 жовтня.  

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Кількість людей, які загинули від рашистських атак по Запоріжжю, продовжує збільшуватися. 16 мирних загиблих та майже 100 мирних поранених лише за два останні дні. Ось таке воно, обличчя мерзенної країни-терориста, яка тільки й може, що вбивати сплячих цивільних людей".

Деталі: Секретар міськради уточнив, що станом на 11:00 відомо про 14 загиблих та 74 ранених від нічної атаки росіян по багатоповерховому будинку та приватному сектору в одному з районів міста 9 жовтня.

Також відомо про 2 загиблих та 23 поранених від нічного обстрілу багатоквартирного будинку у Запоріжжі 10 жовтня.

Куртєв додав, що пошуково-рятувальні роботи ще тривають.

Секретар міськради також повідомив, що триває ліквідація наслідків нічних обстрілів міста. 

 

У приватному секторі продовжують працювати рятувальники, понад 60 волонтерів та три одиниці техніки. 

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У пошкодженій багатоповерхівці, де було зруйновано під’їзд, триває розчистка завалу. Працюють майже півсотні рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.

 

У постраждалому багатоповерховому будинку мешканцям надали доступ до квартир. Вони отримали можливість забрати необхідні речі.  

 

Що було раніше: Вночі 10 жовтня росіяни знову вдарили по Запоріжжю. Спершу повідомлялося, що одна людина загинула та п’ятеро, серед яких дитина, постраждали. 

Передісторія: 

  • У ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши десяток ракет.
  • За даними Повітряних сил ЗСУ російські окупанти 9 жовтня вдарили 16 ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей.

Теми: Запоріжжявійнажертви
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