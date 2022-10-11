Удар России по Запорожью: количество жертв возросло до 5
Вторник, 11 октября 2022, 10:09
В Запорожье возросло количество погибших в результате удара россиян по жилому дому 10 октября – спасатели достали из-под завалов тела 5 человек.
Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram
Прямая речь Куртева: "К большому сожалению, количество погибших от вчерашнего удара увеличилось до пяти. Этой ночью спасатели достали из-под завалов еще трех погибших людей".
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Детали: По словам чиновника, спасатели ГСЧС и коммунальщики разбирали завалы дома всю ночь.
Сейчас работы продолжаются.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 10 октября россияне снова ударили по Запорожью.
- Сначала сообщалось, что один человек погиб и пятеро, среди которых ребенок, пострадали.
- Позже стало известно о 2 погибших и 23 раненых от ночного обстрела многоквартирного дома в Запорожье 10 октября.