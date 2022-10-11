Удар России по Запорожью: количество жертв возросло до 5

В Запорожье возросло количество погибших в результате удара россиян по жилому дому 10 октября – спасатели достали из-под завалов тела 5 человек.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "К большому сожалению, количество погибших от вчерашнего удара увеличилось до пяти. Этой ночью спасатели достали из-под завалов еще трех погибших людей".

Реклама:

Фото Из Telegram Куртева

Детали: По словам чиновника, спасатели ГСЧС и коммунальщики разбирали завалы дома всю ночь.

Фото Из Telegram Куртева

Сейчас работы продолжаются.

Предыстория: