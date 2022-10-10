Росіяни знову атакували Запоріжжя, вдарили ракетою у житловий будинок
Понеділок, 10 жовтня 2022, 02:00
Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух повідомив про чергову атаку Запоріжжя росіянами.
Джерело: Старух у Telegram, Запоріжжя.Інфо
Пряма мова: "Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях!
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Ворог продовжує тероризувати місто".
Деталі: Старух повідомив, що росіяни здійснили близько десятка нових "приходів".
Голова ОВА додав, що наслідки обстрілів встановлюються.
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Доповнено. Дослівно Запоріжжя.Інфо: "рашистські терористи знову вдарили ракетою у житловий будинок, де спали люди".
Пряма мова Старуха: "Внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.
На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога".
Передісторія:
- У ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши десяток ракет.
- Окупанти запустили 12 ракет по Запоріжжю, під завалами можуть знаходитись люди.
- Запорізька міськрада повідомила про 17 загиблих.
- Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіян, винних у теракті в Запоріжжі 9 жовтня, внаслідок якого загинуло 12 людей, чекає покарання.
- За даними Повітряних сил ЗСУ російські окупанти 9 жовтня вдарили 16 ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей.