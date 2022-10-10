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Росіяни знову атакували Запоріжжя, вдарили ракетою у житловий будинок

Ольга Глущенко Понеділок, 10 жовтня 2022, 02:00
Росіяни знову атакували Запоріжжя, вдарили ракетою у житловий будинок
Наслідки попередніх обстрілів Запоріжжя, фото: Telegram Старуха

Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух повідомив про чергову атаку Запоріжжя росіянами.

Джерело: Старух у Telegram, Запоріжжя.Інфо

Пряма мова: "Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях!

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Ворог продовжує тероризувати місто".

Деталі: Старух повідомив, що росіяни здійснили близько десятка нових "приходів".

Голова ОВА додав, що наслідки обстрілів встановлюються.

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено. Дослівно Запоріжжя.Інфо: "рашистські терористи знову вдарили ракетою у житловий будинок, де спали люди".

Пряма мова Старуха: "Внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.

На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога".

Передісторія: 

  • У ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши десяток ракет.
  • Окупанти запустили 12 ракет по Запоріжжю, під завалами можуть знаходитись люди.
  • Запорізька міськрада повідомила про 17 загиблих.
  • Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіян, винних у теракті в Запоріжжі 9 жовтня, внаслідок якого загинуло 12 людей, чекає покарання.
  • За даними Повітряних сил ЗСУ російські окупанти 9 жовтня вдарили 16 ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей.

Теми: Запоріжжяобстрілвійна
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