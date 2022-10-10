Росіяни знову атакували Запоріжжя, вдарили ракетою у житловий будинок

Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух повідомив про чергову атаку Запоріжжя росіянами.

Джерело: Старух у Telegram, Запоріжжя.Інфо

Пряма мова: "Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях!

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Ворог продовжує тероризувати місто".

Деталі: Старух повідомив, що росіяни здійснили близько десятка нових "приходів".

Голова ОВА додав, що наслідки обстрілів встановлюються.

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Доповнено. Дослівно Запоріжжя.Інфо: "рашистські терористи знову вдарили ракетою у житловий будинок, де спали люди".

Пряма мова Старуха: "Внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі.

На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога".

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