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Резніков про масований ракетний удар 10 жовтня: Матиме для Росії руйнівні наслідки

Роман ПетренкоВівторок, 11 жовтня 2022, 11:43
резніков, фото з фб

Міністр оборони Олексій Резніков проаналізував масований ракетний удар з боку Росії 10 жовтня і впевнений, що це було контрпродуктивно і матиме для Росії руйнівні наслідки.

Джерело: Резніков у блозі на "НВ"

Пряма мова Резнікова: "Масована атака 10 жовтня красномовно свідчить про їх розгубленість і знервованість. Адже вона контрпродуктивна і матиме для Росії руйнівні наслідки.

По-перше, Москва не досягла жодної військової мети. Навпаки — наші захисники і захисниці отримали додаткову мотивацію швидше вигнати ворога, який обстрілює міста в тилу, де живуть їхні близькі.

По-друге, тепер не потрібні жодні додаткові аргументи, щоб доводити: Росія — це держава-терорист, держава спонсор тероризму…

По-третє, якщо останніми місяцями у розмовах з партнерами нам доводилося шукати способи не допустити "втоми" від України, то тепер росіяни все зробили за нас. Вони чітко показали, що свідомо влаштовують гуманітарну кризу, яка вдарить не тільки по Україні, а по всій Європі".

Деталі: Резніков пояснює, що знищення інфраструктури життєзабезпечення може спровокувати нові хвилі біженців - сотні тисяч людей, які повернулися з Європи, можуть бути змушені знову шукати там порятунку.

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Що було раніше:

  • За ранок 10 жовтня російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати.
  • Увечері 10 жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні 10 жовтня правоохоронці підтвердили загибель 14 людей, ще 97 осіб травмовані.

Теми: РезніковобстрілвійнаРосія
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