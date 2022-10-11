Резников о массированном ракетном ударе 10 октября: Будет иметь для России разрушительные последствия

Министр обороны Алексей Резников проанализировал массированный ракетный удар со стороны России 10 октября и уверен, что это было контрпродуктивно и будет иметь для России разрушительные последствия.

Источник: Резников в блоге на "НВ"

Прямая речь Резникова: "Массированная атака 10 октября красноречиво свидетельствует об их растерянности и нервозности. Ведь она контрпродуктивна и будет иметь для России разрушительные последствия.

Во-первых, Москва не достигла никакой военной цели. Наоборот - наши защитники и защитницы получили дополнительную мотивацию быстрее изгнать врага, который обстреливает города в тылу, где живут их близкие.

Во-вторых, теперь не нужны никакие дополнительные аргументы, чтобы доказывать: Россия - это государство-террорист, государство спонсор терроризма

В-третьих, если в последние месяцы в разговорах с партнерами нам приходилось искать способы не допустить "усталости" от Украины, то теперь россияне все сделали за нас. Они четко показали, что сознательно устраивают гуманитарный кризис, который ударит не только по Украине, а по всей Европе".

Детали: Резников объясняет, что уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев - сотни тысяч людей, которые вернулись из Европы, могут быть вынуждены снова искать там спасения.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: