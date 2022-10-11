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Україна повернула тіла 62 полеглих захисників, зокрема з Оленівки – Мінреінтеграції

"Українська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 11:48
Україна повернула тіла 62 полеглих захисників, зокрема з Оленівки – Мінреінтеграції
Ілюстративне фото, Радіо Свобода

Україна 11 жовтня повернула тіла 62 полеглих захисників, у тому числі з окупованої Оленівки на Донеччині. 

Джерело: пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Дослівно: "Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки".

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Що цьому передувало: 

  • В ніч проти 29 липня  у колонії на території окупованої Оленівки загинули щонайменше 53 українські полонені, захисники Маріуполя. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Оборонці міста, які виходили із заводу "Азовсталь" під гарантії безпеки від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), опинилися в пастці.
  • За версією української розвідки, так окупанти намагалися приховати сліди тортур над українськими військовими. Також у розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

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Теми: обмінвійнажертви
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