Україна повернула тіла 62 полеглих захисників, зокрема з Оленівки – Мінреінтеграції

Україна 11 жовтня повернула тіла 62 полеглих захисників, у тому числі з окупованої Оленівки на Донеччині.

Джерело: пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дослівно: "Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки".

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Що цьому передувало:

В ніч проти 29 липня у колонії на території окупованої Оленівки загинули щонайменше 53 українські полонені, захисники Маріуполя. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

Оборонці міста, які виходили із заводу "Азовсталь" під гарантії безпеки від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), опинилися в пастці.

За версією української розвідки, так окупанти намагалися приховати сліди тортур над українськими військовими. Також у розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.