Україна повернула тіла 62 полеглих захисників, зокрема з Оленівки – Мінреінтеграції

Україна 11 жовтня повернула тіла 62 полеглих захисників, у тому числі з окупованої Оленівки на Донеччині.

Джерело: пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Дослівно: "Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки".

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Що цьому передувало: