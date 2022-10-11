Украина вернула тела 62 павших защитников, в том числе из Еленовки – Минреинтеграции
Вторник, 11 октября 2022, 11:48
Украина 11 октября вернула тела 62 павших защитников, в том числе из оккупированной Еленовки в Донецкой области.
Источник: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Дословно: "Переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко удалось вернуть наших воинов, в частности, бойцов из многострадальной Еленовки".
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Что этому предшествовало:
- В ночь на 29 июля в колонии на территории оккупированной Еленовки погибли по меньшей мере 53 украинских пленных, защитники Мариуполя.
Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
- Защитники города, которые выходили с завода "Азовсталь" под гарантии безопасности от ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), оказались в ловушке.
- По версии украинской разведки, так оккупанты пытались скрыть следы пыток над украинскими военными. Также в разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
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