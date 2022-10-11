Украина вернула тела 62 павших защитников, в том числе из Еленовки – Минреинтеграции

Украина 11 октября вернула тела 62 павших защитников, в том числе из оккупированной Еленовки в Донецкой области.

Источник: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: "Переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко удалось вернуть наших воинов, в частности, бойцов из многострадальной Еленовки".

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Что этому предшествовало: