Украина вернула тела 62 павших защитников, в том числе из Еленовки – Минреинтеграции

Украина 11 октября вернула тела 62 павших защитников, в том числе из оккупированной Еленовки в Донецкой области.

Источник: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: "Переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко удалось вернуть наших воинов, в частности, бойцов из многострадальной Еленовки".

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Что этому предшествовало:

В ночь на 29 июля в колонии на территории оккупированной Еленовки погибли по меньшей мере 53 украинских пленных, защитники Мариуполя.

Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Защитники города, которые выходили с завода "Азовсталь" под гарантии безопасности от ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), оказались в ловушке.

По версии украинской разведки, так оккупанты пытались скрыть следы пыток над украинскими военными. Также в разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.