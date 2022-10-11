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У Білорусі знайшли до 300 "бойовиків", яких нібито готували в Україні для "вторгнення"

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 23:25

Керівник Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що іноземні спецслужби підготували в Україні "від 100 до 300 бойовиків" для "збройного вторгнення" на білоруську територію.

Як пише "Європейська правда", таку заяву Тертель зробив в етері державного телеканалу "Беларусь 1" у вівторок.

За словами глави білоруського КДБ, "підготовкою бойовиків" займаються іноземні інструктори в України, Польщі та Литві.

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"Є й інші сценарії. Вони передбачають, зокрема, підготовку до серії терактів на нашій території з урахуванням того, що у нас створюють спільне угруповання військ із РФ. Вчинення терактів на залізниці, вчинення терактів на шляху руху військових формувань наших і наших союзників", – каже Тертель.

За його словами, за цим стоять "ЦРУ та інші потужніші спецслужби, які стоять за спецслужбами країн-сателітів".

"З агресорами розмова коротка: практика припинення терактів за допомогою вогнепальної зброї буде продовжена. Будь-який вхід на нашу територію для деструктивних сил буде останнім", – запевнив глава КДБ Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко зібрав термінову нараду силовиків, на якій оголосив про задіяння Союзної армії та пообіцяв Україні "Кримський міст-2", а також анонсував повернення до Білорусі російських військових.

Із 11 жовтня у Білорусі проводять перевірку боєготовності Збройних сил, а до білоруського Єльська, який знаходиться за 17 км від кордону з Україною, прибуває додаткова колона військової техніки начебто для навчань.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін застеріг, щоб Україна не робила "неправильних кроків" і не "провокувала", аби уникнути війни.

Про те, наскільки серйозна загроза вступу Білорусі у війну ближчим часом - дивіться у  відео "Європейської правди" або читайте у статті Лукашенко готується до нападу: які погрози здатен втілити білоруський диктатор.

Теми: БілорусьУкраїнавійнапропаганда
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