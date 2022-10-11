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В Беларуси нашли до 300 "боевиков", которых якобы готовили в Украине для "вторжения"

"Европейская правда"Вторник, 11 октября 2022, 23:25

Руководитель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что иностранные спецслужбы подготовили в Украине "от 100 до 300 боевиков" для "вооруженного вторжения" на белорусскую территорию.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление Тертель сделал в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" во вторник.

По словам главы белорусского КГБ, "подготовкой боевиков" занимаются иностранные инструкторы в Украине, Польше и Литве.

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"Есть и другие сценарии. Они предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на нашей территории с учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с РФ. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших и наших союзников", - говорит Тертель.

По его словам, за этим стоят "ЦРУ и другие более мощные спецслужбы, которые стоят за спецслужбами стран-сателлитов".

"С агрессорами разговор короткий: практика пресечения терактов с помощью огнестрельного оружия будет продолжена. Любой заход на нашу территорию для деструктивных сил будет последним", - заверил глава КГБ Беларуси.

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Напомним, 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание силовиков, на котором объявил о задействовании Союзной армии и пообещал Украине "Крымский мост-2", а также анонсировал возвращение в Беларусь российских военных. 

С 11 октября в Беларуси проводят проверку боеготовности Вооруженных сил, а в белорусский Ельск, который находится в 17 км от границы с Украиной, прибывает дополнительная колонна военной техники якобы для учений.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин предостерег, чтобы Украина не делала "неправильных шагов" и не "провоцировала", чтобы избежать войны.

О том, насколько серьезна угроза вступления Беларуси в войну в ближайшее время - смотрите в видео "Европейской правды" или читайте в статье: Лукашенко готовится к нападению: какие угрозы способен воплотить белорусский диктатор.

Темы: БеларусьУкраинавойнапропаганда
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