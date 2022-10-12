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МКС розслідуватиме масовану ракетну атаку Росії 10 жовтня

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 02:20
ФОТО: GETTY

Міжнародний кримінальний суд проведе розслідування російської масованої ракетної атаки 10 жовтня.

Джерело: прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у CNN

Пряма мова: "Міжнародне право забезпечить покарання винних і всіх тих, хто за допомогою зброї та ракет здатний налякати найуразливіших… Співробітники мого офісу минулої ночі були в бункерах разом з багатьма іншими цивільними. Українські діти, жінки та чоловіки. Це питання, яке торкається питань моралі, питань прав і питань емпатії та людяності. Ми повинні бути там, щоб докопатися до істини".

Що передувало: 10 жовтня РФ здійснила масовану ракетну атаку по території України. Було 74 обстріли в 12 регіонах. Загинули 14 людей, ще 97 - травмовані.

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Теми: міжнародна спільнотавійна
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