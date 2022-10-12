МУС будет расследовать массированную ракетную атаку России 10 октября

Международный уголовный суд проведет расследование российской массированной ракетной атаки 10 октября.

Источник: прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в CNN

Прямая речь: "Международное право обеспечит наказание виновных и всех тех, кто с помощью оружия и ракет способен напугать уязвимых ... Сотрудники моего офиса прошлой ночью были в бункерах вместе со многими другими гражданскими. Украинские дети, женщины и мужчины. Это вопрос, который касается вопросов морали, вопросов прав и вопросов эмпатии и человечности. Мы должны быть там, чтобы докопаться до истины".

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Что предшествовало: 10 октября РФ осуществила массированную ракетную атаку по территории Украины. Было 74 обстрела в 12 регионах. Погибли 14 человек, еще 97 - травмированы.