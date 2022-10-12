Очільник МАГАТЕ зустрінеться з Зеленським після переговорів з Путіним

Після перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським наприкінці цього тижня.

Джерело: МАГАТЕ

Дослівно: "Минулого тижня генеральний директор зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, і вони знову зустрінуться там же наприкінці цього тижня, після сьогоднішніх переговорів із президентом Путіним у Санкт-Петербурзі".

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Деталі: Організація пише, що останніми тижнями Гроссі проводив інтенсивні консультації як з Україною, так і з РФ для "якнайшвидшого узгодження та реалізації такої захисної зони (ЗАЕС – Ред.), з огляду на обстріли найбільшої в Європі атомної електростанції останніми тижнями та місяцями". Гроссі сказав, що ситуація в районі навколо ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою, хиткішою та складнішою.

Що передувало: 11 жовтня Путін на зустрічі з Гроссі заявив про зайву політизацію того, що пов'язане з атомною діяльністю.

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