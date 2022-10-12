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Очільник МАГАТЕ зустрінеться з Зеленським після переговорів з Путіним

"Українська правда"Середа, 12 жовтня 2022, 02:55
Очільник МАГАТЕ зустрінеться з Зеленським після переговорів з Путіним
ФОТО: GETTY

Після перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським наприкінці цього тижня.

Джерело: МАГАТЕ

Дослівно: "Минулого тижня генеральний директор зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, і вони знову зустрінуться там же наприкінці цього тижня, після сьогоднішніх переговорів із президентом Путіним у Санкт-Петербурзі".

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Деталі: Організація пише, що останніми тижнями   Гроссі проводив інтенсивні консультації як з Україною, так і з РФ для "якнайшвидшого узгодження та реалізації такої захисної зони (ЗАЕС – Ред.), з огляду на обстріли найбільшої в Європі атомної електростанції останніми тижнями та місяцями". Гроссі сказав, що ситуація в районі навколо ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою, хиткішою та складнішою.

Що передувало: 11 жовтня Путін на зустрічі з Гроссі заявив про зайву політизацію того, що пов'язане з атомною діяльністю.

Нагадаємо:

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  • Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
  • 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах
  • 5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.

Теми: ЗеленськийПутінМАГАТЕ
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