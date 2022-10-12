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Глава МАГАТЭ встретится с Зеленским после переговоров с Путиным

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 02:55
ФОТО: GETTY

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретится с президентом Владимиром Зеленским в конце этой недели.

Источник: МАГАТЭ

Дословно: "На прошлой неделе генеральный директор встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, и они снова встретятся там же в конце этой недели, после сегодняшних переговоров с президентом Путиным в Санкт-Петербурге".

Детали: Организация пишет, что в последние недели Гросси проводил интенсивные консультации как с Украиной, так и с РФ для "скорейшего согласования и реализации такой защитной зоны (ЗАЭС - Ред.), учитывая обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции в последние недели и месяцы". Гросси сказал, что ситуация в районе вокруг ЗАЭС становится все более опасной, шаткой и сложной.

Что предшествовало: 11 октября Путин на встрече с Гросси заявил об излишней политизации того, что связано с атомной деятельностью.

Напомним:

  • Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта.
  • Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.
  • 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – причина в пожарах.
  • 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

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Темы: ЗеленскийПутинМАГАТЭ
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