В РФ пообіцяли "допомогу" всім, хто виїде з Херсонщини до Росії
Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, в РФ заявили, что забезпечать "безкоштовним проживанням" всіх, хто виїде з Херсонщини до Росії.
Джерело: зверненні Сальдо у Telegram, ТАСС
Пряма мова Сальдо: "Ми запропонували всім жителям Херсонської області, якщо є таке бажання, щоб убезпечити себе від наслідків ракетних ударів, теж виїхати в інші регіони. Перш за все, це Крим, Ростовська область, Краснодарський край, Ставропольський край - наші сусіди. Вивезти своїх дітей і самим виїхати".
Деталі: Передусім, каже Сальдо, треба вивезти сім’ї з самого Херсона до Росії "для відпочинку та навчання". Окупаційна влада вже почала відповідні заходи.
Сальдо нагадав про псевдореферендуми, через що ЗСУ начебто "мстять", і висловив сподівання, що його заклик почують, бо "Росія своїх не кидає".
Оновлено о 19:00: Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що всім жителям, які виїдуть із Херсонської області до РФ, буде надано безкоштовне проживання та "все необхідне".
Що було раніше:
- 5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.
- В Офісі президента заявили, що так звані путінські "закони про прийняття" українських областей до складу Росії не варті паперу, на якому підписані, і що Україна поверне всі свої території.
- 12 жовтня голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив, що українські захисники звільнили від загарбників уже 75 населених пунктів Херсонщини.