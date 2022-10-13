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В РФ пообіцяли "допомогу" всім, хто виїде з Херсонщини до Росії

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 жовтня 2022, 19:10
гаулятер Сальдо, скриншот

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, в РФ заявили, что забезпечать "безкоштовним проживанням" всіх, хто виїде з Херсонщини до Росії.

Джерело: зверненні Сальдо у Telegram, ТАСС

Пряма мова Сальдо: "Ми запропонували всім жителям Херсонської області, якщо є таке бажання, щоб убезпечити себе від наслідків ракетних ударів, теж виїхати в інші регіони. Перш за все, це Крим, Ростовська область, Краснодарський край, Ставропольський край - наші сусіди. Вивезти своїх дітей і самим виїхати".

Деталі: Передусім, каже Сальдо, треба вивезти сім’ї з самого Херсона до Росії "для відпочинку та навчання". Окупаційна влада вже почала відповідні заходи.

Сальдо нагадав про псевдореферендуми, через що ЗСУ начебто "мстять", і висловив сподівання, що його заклик почують, бо "Росія своїх не кидає".

Оновлено о 19:00: Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що всім жителям, які виїдуть із Херсонської області до РФ, буде надано безкоштовне проживання та "все необхідне".

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.
  • В Офісі президента заявили, що так звані путінські "закони про прийняття" українських областей до складу Росії не варті паперу, на якому підписані, і що Україна поверне всі свої території.
  • 12 жовтня голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив, що українські захисники звільнили від загарбників уже 75 населених пунктів Херсонщини. 

Теми: Херсонська областьвійнаУкраїнаРосія
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