В РФ пообіцяли "допомогу" всім, хто виїде з Херсонщини до Росії

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, в РФ заявили, что забезпечать "безкоштовним проживанням" всіх, хто виїде з Херсонщини до Росії.

Джерело: зверненні Сальдо у Telegram, ТАСС

Пряма мова Сальдо: "Ми запропонували всім жителям Херсонської області, якщо є таке бажання, щоб убезпечити себе від наслідків ракетних ударів, теж виїхати в інші регіони. Перш за все, це Крим, Ростовська область, Краснодарський край, Ставропольський край - наші сусіди. Вивезти своїх дітей і самим виїхати".

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Деталі: Передусім, каже Сальдо, треба вивезти сім’ї з самого Херсона до Росії "для відпочинку та навчання". Окупаційна влада вже почала відповідні заходи.

Сальдо нагадав про псевдореферендуми, через що ЗСУ начебто "мстять", і висловив сподівання, що його заклик почують, бо "Росія своїх не кидає".

Оновлено о 19:00: Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що всім жителям, які виїдуть із Херсонської області до РФ, буде надано безкоштовне проживання та "все необхідне".

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