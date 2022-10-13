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В РФ пообещали "помощь" всем, кто выедет из Херсонщины в Россию

Станислав ПогориловЧетверг, 13 октября 2022, 19:10
гаулятер Сальдо, скриншот

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь вывезти жителей из региона, в РФ заявили, что обеспечат "бесплатным проживанием" всех, кто выедет из Херсонщины в Россию.

Источник: обращении Сальдо в Telegram, ТАСС

Прямая речь Сальдо: "Мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край - наши соседи. Вывезти своих детей и самим уехать".

Детали: Прежде всего, говорит Сальдо, надо вывезти семьи из самого Херсона в Россию "для отдыха и обучения". Оккупационные власти уже приступили к  соответствующим мероприятия.

Сальдо напомнил о псевдореферендумах, из-за чего ВСУ якобі "мсят", и выразил надежду, что его призыв услышат, потому что "Россия своих не бросает".

Обновлено в 19:00: Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия всем жителям, которые уедут из Херсонской области в РФ, будет обеспечено бесплатное проживание и "все необходимое".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 октября президент России Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.
  • В Офисе президента заявили, что так называемые путинские "законы о принятии" украинских областей в состав России не стоят бумаги, на которой подписаны, и что Украина вернет все свои территории.
  • 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич заявил, что украинские защитники освободили от захватчиков уже 75 населенных пунктов Херсонщины.

Темы: Херсонская областьвойнаУкраинаРосcия
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