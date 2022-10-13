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В Україні загинув московський чиновник, якого без підготовки кинули на фронт – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 23:07
Ілюстративне фото, GETTY IMAGES

Російська влада без підготовки відправила на війну в Україну начальника відділу мерії Москви з "нульовим бойовим досвідом", за інформацією ЗМІ, він уже загинув.

Джерело: Медуза з посиланням на заступника головного редактора пропагандистського телеканалу RT Наталію Лосєву

Деталі: За її словами, 28-річний начальник одного з відділів у мерії Москви Олексій Мартинов загинув 10 жовтня в Україні. 

Пряма мова: "Мобілізований 23 вересня. В юності служив у Семенівському полку (це де потрібно марширувати). Бойового досвіду нуль. Був відправлений на фронт практично через кілька днів". 

 

Нагадаємо: 

  • У вересні у Генштабі ЗСУ заявили, що російське командування направляє новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки безпосередньо на лінію дотику на доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат.
  • 6 жовтня в ОК "Південь" повідомили, що мобілізованих після 21 вересня росіян уже почали використовувати на півдні України як гарматне м'ясо.
  • Раніше BBC повідомляло, що російських мобілізованих, загибель яких на війні в Україні визнала влада країни-агресора, відправили на передову в Херсонській області без будь-якої підготовки.

Теми: Росіямобілізаціявійна
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