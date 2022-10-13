В Україні загинув московський чиновник, якого без підготовки кинули на фронт – ЗМІ

Російська влада без підготовки відправила на війну в Україну начальника відділу мерії Москви з "нульовим бойовим досвідом", за інформацією ЗМІ, він уже загинув.

Джерело: Медуза з посиланням на заступника головного редактора пропагандистського телеканалу RT Наталію Лосєву

Деталі: За її словами, 28-річний начальник одного з відділів у мерії Москви Олексій Мартинов загинув 10 жовтня в Україні.

Пряма мова: "Мобілізований 23 вересня. В юності служив у Семенівському полку (це де потрібно марширувати). Бойового досвіду нуль. Був відправлений на фронт практично через кілька днів".

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