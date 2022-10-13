"Як м'ясо – у штурмову групу": ВВС дізналася обставини смерті мобілізованих окупантів

Російських мобілізованих, загибель яких на війні в Україні визнала влада країни-агресора, відправили на передову в Херсонській області без будь-якої підготовки.

Джерело: російська служба ВВС із посиланням на близьких і рідних загиблих окупантів

Деталі: ВВС вдалося встановити імена трьох із п'яти загиблих – це Антон Борисов, Ігор Євсєєв і Тимур Ахметшин.

Вони були мобілізовані військкоматом Коркинського району з 26-го по 29 вересня. Загалом у районі під мобілізацію потрапило близько тисячі осіб, стверджують знайомі загиблих.

Уже 3 жовтня вони опинилися під Луганськом, звідти їх перекинули на Херсонщину, а вже 9-го рідним почали надходити повідомлення про загибель мобілізованих.

Знайомий одного із загиблих окупантів переслав ВВС запис телефонної розмови, в якій челябінський мобілізований, який перебуває тепер у госпіталі в Севастополі, розповідає іншому, який тільки готується вирушити на фронт, обставини загибелі п'ятьох челябінців.

Пряма мова мобілізованого: "Ми в перший день приїхали, ще жодного разу не стріляли, а нас, як м'ясо, - у штурмову групу і послали з двома гранатометами. Я на них читав інструкцію, як ними користуватися. На третій день ми відступили, переночували, пішли вперед і зайняли свої окопи.

ВІДЕО ДНЯ

Вони [українці] за двісті метрів від нас були в посадці й почали нас штурмувати. Дрони один за одним кидають підствольники. Мене "затрьохсотило" [поранило]. Ми ще годину відстрілювалися, а вони вже метрів за 50. Ніякого прикриття, БТР, який нас прикривав, спалили, танк спалили. Під час перепочинку побіг, кругом трупи. Чую, міна свистить. Як я вибрався – не знаю".

Більше деталей: За словами цього окупанта, Тимур Ахметшин перебував у посадці за півтора кілометра від його позиції, і її "просто рівняли із землею": "На ношах його несли, він задвохсотився [помер]".

"Про своє командування військовослужбовці відгукуються так, що це не підлягає цитуванню, стверджують, що жодного разу навіть не побували на стрільбах, а окопуватися на передовій їм доводилося штик-ножами", - пише ВВС.

В іншій розмові, запис якої є в розпорядженні ВВС, ще один мобілізований із Коркинського району розповідає про обставини загибелі Ахметшина.

"Сьомого числа зранку пішли в наступ. Попередили, що буде артобстріл. О 7-й ми як упали на землю, так і провалялися до 10 чи 11. Він до мене підповз: "Ілюхо, тримайся, все нормально, повернемося, горілки поп'ємо". Ну я: "Базару немає, поп'ємо обов'язково"... Нам сказали відступати, усі розгубилися. Хто куди, хто з ким. Движуха почалася, м'ясорубка. В обід уже пацани доповіли, що наш Тимурка задвохсотився", - каже він.

Після початку мобілізації російська влада неодноразово заявляла, що призиватися на війну з Україною будуть лише люди з бойовим досвідом, після мобілізації вони проходитимуть підготовку і злагодження, тож на фронті мобілізовані мали опинитися лише через місяць-два після початку мобілізаційної кампанії. Але на практиці мобілізовані вже через кілька днів після призову опинялися на передовій і там гинули, зазначає видання.

Що передувало: 13 жовтня губернатор і уряд Челябінської області підтвердили, що п'ятеро мобілізованих із Челябінської області загинули на війні в Україні.

Передісторія: